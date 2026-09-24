पंजाब में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, 450 ASI पदों पर होगी सीधी भर्ती; CM भगवंत मान ने दी मंजूरी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस विभाग में 450 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री मान ने 450 एएसआइ पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी।
भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगी।
योग्य युवाओं को पुलिस विभाग में शामिल होने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब के उन युवाओं के लिए बड़ी खबर है जो पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर की नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस में 450 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गृह विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्णय लिया।
सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती से पंजाब के योग्य और शिक्षित युवाओं को पुलिस विभाग में शामिल होने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। साथ ही, पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर होने से जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
भर्ती और पदोन्नति की योजना तैयार
6810 एएसआइ पदों का है स्वीकृत कैडर सरकार के अनुसार पंजाब पुलिस के पांच कैडरों में एएसआइ के कुल 6810 स्वीकृत पद हैं। इनमें जिला पुलिस, आर्म्ड पुलिस, ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट सर्विस शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा और आने वाले समय में संभावित रिक्तियों का विस्तृत आकलन किया है। इसी आधार पर भर्ती और पदोन्नति की योजना तैयार की गई है।
सरकार के मुताबिक चार कैडरों में करीब 70 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने की संभावना है, जबकि आर्म्ड कैडर में यह अनुपात करीब 90 प्रतिशत है। पदोन्नति की जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद 450 एएसआइ पदों पर सीधी भर्ती का फैसला किया गया है।
भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगी देरी..
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी।
उन्होंने कहा कि मजबूत पुलिस बल केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से निभाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना भी जरूरी है। सरकार के अनुसार नई भर्ती से पंजाब पुलिस की जमीनी स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ेगी और उभरती
कानून-व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी
युवाओं के लिए खास बात: 450 एएसआइ पदों की सीधी भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, आवेदन की तारीख, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आधिकारिक भर्ती विज्ञापन की जानकारी अलग से जारी की जाएगी। इसलिए इच्छुक युवाओं को पंजाब पुलिस की आधिकारिक भर्ती सूचना का इंतजार करना होगा।