चंडीगढ़ में 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत, Ola और Uber बैन के बाद बेहतर विकल्प; पंजाब के तीन शहरों में विस्तार की तैयारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ओला-उबर, इनड्राइव और रैपिडो के बैन होने के बाद अब चंडीगढ़ में कैब सर्विस का बेहतर विकल्प मिल गया है। शुक्रवार को सहकारी माॅडल पर आधारित राइड-हेलिंग सेवा भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया।

सेक्टर-9 स्थित नए यूटी सचिवालय में आयोजित समारोह में हुए लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दावा किया कि चंडीगढ़ में एक लाख से अधिक ड्राइवर (सारथी) भारत टैक्सी सेवा के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पांच लाख शहरवासी भारत टैक्सी सेवा एप पर पंजीकरण करवा चुके हैं। भारत टैक्सी का संचालन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास पहले से किया जा रहा है। अब एयरपोर्ट तक सेवा शुरू करने की तैयारी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में सेवा की शुरुआत इसके विस्तार का एक और महत्वपूर्ण चरण है। आने वाले महीनों में पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और जालंधर सहित अन्य शहरों में भी भारत टैक्सी की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।