मोहाली में दिखेगी मानवता की मिसाल, ‘भाई घनैयाजी चौक’ का प्रस्ताव; 5 फीट ऊंची प्रतिमा का भी सुझाव

जागरण संवाददाता, मोहाली। साहिबजादा अजीत सिंह नगर यानी मोहाली में अब चौक पर मानवता का संदेश मिल सकता है। इसके लिए फेज-2 स्थित मदनपुरा चौक का नाम ‘भाई घनैयाजी चौक’ रखने की मांग को लेकर भाई घनैयाजी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसायटी की ओर से नगर निगम को प्रस्ताव दिया गया है।

यह चौक फेज-2, फेज-4, फेज-3ए और फेज-3बी1 को जोड़ता है। सोसायटी ने महापौर, उपमहापौर, संबंधित पार्षद और नगर निगम आयुक्त को प्रस्ताव सौंपकर नामकरण की मंजूरी देने की मांग की है। सोसायटी के अध्यक्ष केके सैनी और सदस्यों ने कहा कि भाई घनैयाजी निस्वार्थ सेवा, दया, मानवता और सर्वजन के कल्याण की मिसाल हैं। उन्होंने युद्ध के मैदान में बिना किसी भेदभाव के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर मानवता की अद्भुत मिसाल पेश की थी।