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मोहाली में दिखेगी मानवता की मिसाल, ‘भाई घनैयाजी चौक’ का प्रस्ताव; 5 फीट ऊंची प्रतिमा का भी सुझाव

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:04 PM (IST)

मोहाली के मदनपुरा चौक का नाम 'भाई घनैयाजी चौक' रखने का प्रस्ताव नगर निगम को दिया गया है। चौक पर भाई घनैयाजी की पांच फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का भी सुझाव दिया गया है।

भाई घनैयाजी निस्वार्थ सेवा, दया, मानवता और सर्वजन के कल्याण की मिसाल। (सांकेतिक फोटो)

भाई घनैयाजी निस्वार्थ सेवा, दया, मानवता और सर्वजन के कल्याण की मिसाल। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. मोहाली के मदनपुरा चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव।

  2. 'भाई घनैयाजी चौक' नामकरण से मानवता का संदेश।

  3. चौक पर पांच फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का सुझाव।

जागरण संवाददाता, मोहाली। साहिबजादा अजीत सिंह नगर यानी मोहाली में अब चौक पर मानवता का संदेश मिल सकता है। इसके लिए फेज-2 स्थित मदनपुरा चौक का नाम ‘भाई घनैयाजी चौक’ रखने की मांग को लेकर भाई घनैयाजी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसायटी की ओर से नगर निगम को प्रस्ताव दिया गया है।

यह चौक फेज-2, फेज-4, फेज-3ए और फेज-3बी1 को जोड़ता है। सोसायटी ने महापौर, उपमहापौर, संबंधित पार्षद और नगर निगम आयुक्त को प्रस्ताव सौंपकर नामकरण की मंजूरी देने की मांग की है।

सोसायटी के अध्यक्ष केके सैनी और सदस्यों ने कहा कि भाई घनैयाजी निस्वार्थ सेवा, दया, मानवता और सर्वजन के कल्याण की मिसाल हैं। उन्होंने युद्ध के मैदान में बिना किसी भेदभाव के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर मानवता की अद्भुत मिसाल पेश की थी।

सोसायटी ने प्रस्ताव रखा है कि चौक पर करीब पांच फीट ऊंची संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिसमें भाई घनैयाजी को मशक से घायल सैनिक को पानी पिलाते हुए दर्शाया जाए।

प्रतिमा की अनुमानित लागत करीब तीन लाख रुपये बताई गई है। सोसायटी ने चौक के निर्माण के बाद इसकी सुंदरता, बागवानी, सफाई और नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी अपने खर्च पर उठाने की भी बात कही है।

सैनी ने कहा कि यह केवल चौक का नाम बदलने की पहल नहीं, बल्कि मोहाली में मानवता और निस्वार्थ सेवा का स्थायी संदेश स्थापित करने का प्रयास है।