सीएम मान ने अचानक बस स्टैंड पहुंच PRTC बसों का किया औचक निरीक्षण, यात्रियों से पूछा- सफर कैसा रहा!
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुराली बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बिना किसी प्रोटोकॉल के यात्रियों से बातचीत की, बसों की स्थिति देखी और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे लोगों को लगा कि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की और कहा कि वे सचमुच आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आम आदमी से जुड़े हुए CM हैं। गुरुवार को CM मान अचानक कुराली बस स्टैंड पहुंच गए और वहां पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक रुके रहे। न कोई बड़ा प्रोटोकॉल, न ही भारी-भरकम सुरक्षा घेरा। बस एक आम इंसान की तरह बस स्टैंड पर खड़े होकर लोगों से बातें करते रहे।
CM मान ने बस स्टैंड पर खड़ी PRTC की बसों का एक-एक करके मुआयना किया। उन्होंने बसों की साफ-सफाई, सीटों की हालत और यात्रियों को मिल रही सुविधाओं को खुद अपनी आंखों से देखा। ड्राइवरों और कंडक्टरों से भी खुलकर बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए।
बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे यात्रियों से CM मान ने सीधे सवाल पूछे। “बसों में क्या दिक्कत आती है? समय पर बस मिलती है या नहीं? सफर कैसा रहता है?” यात्रियों ने भी बेझिझक अपनी परेशानियां बताईं और CM ने हर एक की बात ध्यान से सुनी। कई लोगों ने तो अपने मोबाइल फोन निकालकर CM के साथ सेल्फी भी ली।
इतना ही नहीं, CM मान ने वहीं खड़े होकर जिले के DC को फोन लगाया। उन्होंने DC से बस स्टैंड की व्यवस्था, सफाई और यात्री सुविधाओं के बारे में सीधी बात की। फोन पर ही उन्होंने कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। यह देखकर आसपास खड़े लोगों को यकीन हो गया कि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान होगा।
पंजाब की राजनीति में यह पहली बार हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री बिना किसी औपचारिकता के इतनी देर तक बस स्टैंड पर रुका हो। आमतौर पर नेता तो काफिले के साथ आते हैं और कुछ मिनट की रस्म अदायगी करके चले जाते हैं, लेकिन भगवंत मान ने यह परंपरा तोड़ दी।
कुराली बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने CM के इस कदम की जमकर तारीफ की। एक बुजुर्ग यात्री ने कहा, “आज तक किसी बड़े नेता को इतनी देर बस स्टैंड पर नहीं देखा। मान साहब सच में आम आदमी के CM हैं।” वहीं एक महिला यात्री ने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि बसों की सेवा और बेहतर होगी।
CM भगवंत मान की इस अनोखी पहल ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को समझने के लिए जमीन पर उतरने में विश्वास रखती है। कुराली बस स्टैंड पर बिताया गया यह 1 घंटा 15 मिनट शायद पंजाब की राजनीति में एक नया अध्याय लिख गया है। यह वो CM है जो सचमुच अपने लोगों के बीच रहना पसंद करता है।
