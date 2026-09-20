सीएम भगवंत मान ने धूरी से किया AAP के चुनाव प्रचार का शंखनाद, पेश किया साढ़े चार साल का रिपोर्ट कार्ड

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के घर-घर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी से की। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के पिछले साढ़े चार साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सीधे जनता के सामने रखा। उन्होंने 'मान दा मुनाफा' को इस अभियान के मुख्य केंद्र में रखते हुए कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के हर परिवार को हर साल करीब 1.82 लाख रुपये का सीधा लाभ मिल रहा है।

जनसंपर्क अभियान के दौरान, मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी में घर-घर गए और बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों समेत समाज के सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए समझाया कि किस तरह मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लीनिक (आम आदमी क्लीनिक), बेहतर सरकारी स्कूलों और 'मावां-धियां सत्कार योजना' के माध्यम से प्रत्येक परिवार को हर महीने औसतन 15,000 रुपये की बचत हो रही है। मान ने कहा कि लाखों घरों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण लोगों को बुनियादी इलाज और टेस्ट के लिए अब अपनी मेहनत की कमाई खर्च नहीं करनी पड़ती।

ग्रामीण विकास को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार गांवों के विकास के लिए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के करोड़ों रुपये की राशि सीधे पंचायतों को दी जा रही है। मान ने इस बात पर जोर दिया कि गांवों में बेहतर सड़कें, पेयजल आपूर्ति, कम्युनिटी हॉल और खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को बुनियादी सुविधाओं के लिए गांवों से पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य गांवों को विकास की बुनियादी इकाई बनाना है, क्योंकि जनता का पैसा जनता की ही सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए।

आम आदमी पार्टी की चुनाव प्रचार रणनीति का खुलासा करते हुए भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का अभियान पूरी तरह सकारात्मक रहेगा। मान ने कहा कि वे विपक्षी नेताओं पर नकारात्मक बयानबाजी करने के बजाय केवल अपने काम और जनता तक पहुंचाई गई बचत के रिकॉर्ड पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनावों की तरह ही इस बार भी पूरे पंजाब के लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता यही रिपोर्ट कार्ड लेकर राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र में घर-घर जाएंगे।