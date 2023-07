आज ही के दिन शादी के बंधन में बंधे थे भगवंत मान और गुरप्रीत कौर, पहली मैरिज एनिवर्सरी पर होगा खास सेलिब्रेशन

Bhagwant Mann and Gurpreet Kaur First Marriage Anniversary पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी को 1 साल पूरा हो गया। इस खास दिन पर भगवंत मान अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं । सीएम ने खुद इस बारे में ट्वीट कर पत्नी को खास संदेश दिया। शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

आज ही के दिन शादी के बंधन में बंधे थे भगवंत मान और गुरप्रीत कौर

राज्य ब्यूरो चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी को 1 साल पूरा हो गया। इस खास दिन पर भगवंत मान अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं । यह प्रोग्राम चंडीगढ़ सेक्टर 2 में चंडीगढ़ क्लब में होगा। वहीं, भगवंत मान ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, "मैंने उस खूबसूरत भगवान से बस एक ही दुआ मांगी है। हमारी फोटो देखकर लोग कहते हैं। दोनों को शुभकामनाएँ। डॉ. गुरप्रीत कौर मान को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। कार्यक्रम में शामिल होंगे कई बड़े नेता शादी की सालगिरह के कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। जिनमें राज्यसभा सदस्य संजय सिंह राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के अलावा समूह कैबिनेट के मंत्री व आप विधायकों के शामिल होंगे। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पिछले साल डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी की थी। शादी के बाद विपक्ष की ओर से कई राज कसे गए थे। तीन बहनों में सबसे छोटी हैं गुरप्रीत मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी तीन बहनों में सबसे छोटी है उनकी एक बहन के अमेरिका में रहती है तो दूसरी ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। गुरप्रीत कौर के पिता के पास कनाडा की नागरिकता है, जबकि उनकी मां हरजिंदर कौर रही है। राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा की भी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीती चोपड़ा के साथ सगाई हो चुकी है। जल्द ही उनके साथ शादी के बंधन में बनने वाले है।

