    बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह ने राज्यपाल से लगाई सुरक्षा की गुहार, 20 साल से मिल रहीं धमकियां

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    चंडीगढ़ से, बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह बलविंदर सिंह बिट्टू ने सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को ज्ञापन दिया। बिट्टू, जिनकी गवाही पर दोषियों को सजा हुई, दो दशकों से आतंकियों की धमकी झेल रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर उन्हें 2011 से उच्च स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा में लापरवाही की शिकायत की है।

     मुख्य गवाह बलविंदर सिंह बिट्टू (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह बलविंदर सिंह बिट्टू ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग की है। राज्यपाल ने उनका पत्र कार्रवाई के लिए तत्काल होम सेक्रेटरी को भेज दिया है।

    बिट्टू वह गवाह है जिनकी गवाही पर बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषियों को सजा मिली थी। इसी कारण उन्हें पिछले दो दशकों से लगातार आतंकियों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

    हाई कोर्ट के आदेश पर 2011 में चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की थी, जिसमें पांच पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर (पीएसओ), 24 घंटे तैनात 14 गार्ड, एस्कार्ट मोटरसाइकिल और उनके घर के बाहर पेट्रोलिंग वाहन शामिल थे।