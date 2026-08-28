बरनाला हेरोइन केस में हाई कोर्ट का सवाल, गुप्त सूचना में नाम वाहन और आरोपित था गायब; जांच अधिकारी पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हेरोइन बरामदगी के मामले में नियमित जमानत देते हुए बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी के आचरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना में याचिकाकर्ता का नाम शामिल था, लेकिन जब मादक पदार्थ ले जा रहे वाहन को रोका गया, तो वह न तो वाहन में मिला और न ही मौके से गिरफ्तार किया गया।



जस्टिस संजय वशिष्ठ ने यह आदेश 25 वर्षीय आरोपित की याचिका पर पारित किया, जिसके खिलाफ बरनाला शहर थाने में 11 दिसंबर, 2025 को एनडीपीएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अभियोजन के अनुसार, 11 दिसंबर, 2025 की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति हेरोइन बेचने में शामिल हैं और एक सफेद रंग की एसयूवी में यात्रा कर रहे हैं। सूचना में यह भी कहा गया था कि नाका लगाया जाए तो तीनों को भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ पकड़ा जा सकता है।

गिरफ्तार आरोपितों में से एक ने उसकी पहचान सह-आरोपित के रूप में की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ और आगे की जांच में भी उसके कब्जे से कुछ नहीं मिला।