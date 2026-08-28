बरनाला हेरोइन केस में हाई कोर्ट का सवाल, गुप्त सूचना में नाम वाहन और आरोपित था गायब; जांच अधिकारी पर उठे सवाल
बरनाला के हेरोइन मामले में हाई कोर्ट ने आरोपित को जमानत देते हुए जांच अधिकारी के आचरण की जांच के ...और पढ़ें
HighLights
हाई कोर्ट ने बरनाला हेरोइन मामले में जमानत दी।
जांच अधिकारी के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए गए।
बरनाला एसएसपी को जांच का निर्देश दिया गया।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हेरोइन बरामदगी के मामले में नियमित जमानत देते हुए बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी के आचरण की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना में याचिकाकर्ता का नाम शामिल था, लेकिन जब मादक पदार्थ ले जा रहे वाहन को रोका गया, तो वह न तो वाहन में मिला और न ही मौके से गिरफ्तार किया गया।
जस्टिस संजय वशिष्ठ ने यह आदेश 25 वर्षीय आरोपित की याचिका पर पारित किया, जिसके खिलाफ बरनाला शहर थाने में 11 दिसंबर, 2025 को एनडीपीएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अभियोजन के अनुसार, 11 दिसंबर, 2025 की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति हेरोइन बेचने में शामिल हैं और एक सफेद रंग की एसयूवी में यात्रा कर रहे हैं। सूचना में यह भी कहा गया था कि नाका लगाया जाए तो तीनों को भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ पकड़ा जा सकता है।
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गिरफ्तारी के समय नहीं हुई रिकवरी
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि एसयूवी को रोकने पर उसमें केवल दो व्यक्ति मिले। चालक की सीट के नीचे से 1.39 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अभियोजन ने आरोप लगाया कि जब बरामद मादक पदार्थ और गिरफ्तार आरोपितों को अदालत में पेश किया जा रहा था, तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ वहां आया।
गिरफ्तार आरोपितों में से एक ने उसकी पहचान सह-आरोपित के रूप में की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी के समय उसके पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ और आगे की जांच में भी उसके कब्जे से कुछ नहीं मिला।
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4 सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश
अदालत के समक्ष राज्य ने इन तथ्यों का खंडन नहीं किया, हालांकि जमानत का विरोध किया। हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता 15 अगस्त तक आठ महीने और तीन दिन जेल में रह चुका था। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का स्पष्टीकरण अभी साक्ष्य की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते वह संबंधित निचली अदालत या मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानती मुचलके प्रस्तुत करे।
साथ ही, हाई कोर्ट ने बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी के आचरण की जांच कराने का निर्देश दिया। एसएसपी को चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को 25 सितंबर को फिर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है।
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