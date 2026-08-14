'अकाली दल को कमजोर करने की साजिश', सुखबीर बादल पर हमले को लेकर जेल में बंद बलवंत राजोआना ने लिखी चिट्ठी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। केंद्रीय जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआना ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए चिट्ठी लिखी है। राजोआना ने कहा कि गुरु घर में श्रद्धा और भावना से नतमस्तक होने आए किसी भी व्यक्ति पर हमला करना गुरुघर की मर्यादा, सिख सिद्धांतों और परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिबान से आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।

राजोआना ने चिट्ठी में कहा कि सुखबीर सिंह बादल अपने परिवार और बच्चों के साथ अलग-अलग गुरुघरों में श्रद्धा से नतमस्तक होकर गुरु साहिबान की बख्शिश और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। ऐसे में उन पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और दुखद है।

उन्होंने सुखबीर बादल के स्वास्थ्य लाभ और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल समेत पूरे परिवार की चढ़दी कला के लिए अकाल पुरख के समक्ष अरदास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु का सच्चा सिख गुरुघर में श्रद्धा से माथा टेकने आए किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करता, चाहे वह राजनीतिक रूप से कितना भी बड़ा विरोधी क्यों न हो। इसलिए इस घटना की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और हमले के पीछे की वास्तविक वजह सामने आनी चाहिए।

अकाली दल को कमजोर करने की साजिश का आरोप राजोआना ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल को कमजोर और नेतृत्वहीन करने के लिए लंबे समय से प्रयास होते रहे हैं। अलग-अलग अकाली दल खड़े करके खालसा पंथ और पंजाब के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पंथ को ऐसी साजिशों से सचेत रहने की जरूरत है।

उन्होंने अकाली नेताओं पर पहले हुए हमलों का भी जिक्र किया। चिट्ठी में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या, जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी और जत्थेदार गुरचरण सिंह टोहड़ा पर हुए जानलेवा हमलों तथा 1991 के विधानसभा चुनाव के दौरान 28 अकाली उम्मीदवारों की हत्या का उल्लेख किया गया है। राजोआना ने इन घटनाओं को अकाली दल को कमजोर करने के प्रयासों की कड़ी बताया।

राजोआना ने बेअदबी की घटनाओं को लेकर भी राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि अकाली सरकार के समय हुई बेअदबी की घटनाओं के लिए तत्कालीन उपमुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो बाद की सरकारों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि बेअदबी की घटनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर खालसा पंथ को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिबान से अपील की कि गुरु घर में श्रद्धा से नतमस्तक हो रहे सुखबीर बादल पर हमला करने वाले के खिलाफ सिख रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गुरुघरों की मर्यादा और सिख सिद्धांतों की रक्षा हो सके।

राजोआना की रिहाई की भी उठ रही मांग बलवंत सिंह राजोआना की रिहाई को लेकर भी लंबे समय से मांग उठती रही है। कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से बंदी सिंहों की रिहाई के लिए मोहाली में लंबे समय से मोर्चा लगाया गया है।