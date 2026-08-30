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ऑटो चालक के बेटे ने लहराया परचम, चंडीगढ़ के अमनदेव खेलेंगे U-19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप; परिवार में खुशी की लहर

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 06:26 PM (IST)

युवा मुक्केबाज अमनदेव का यू-19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है, जिससे चंडीगढ़ में खुशी की लहर है।

चंडीगढ़ के अमनदेव खेलेंगे U-19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। फोटो जागरण

चंडीगढ़ के अमनदेव खेलेंगे U-19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। फोटो जागरण

HighLights

  1. अमनदेव का यू-19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के लिए चयन।

  2. आर्थिक रूप से साधारण परिवार से आकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।

  3. 2025 जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-42 स्थित बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण लेने वाले युवा मुक्केबाज अमनदेव का चयन यू-19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। अमनदेव के चयन से चंडीगढ़ बॉक्सिंग जगत में खुशी की लहर है। आर्थिक रूप से साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमनदेव ने मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

अमनदेव के पिता ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार चंडीगढ़ के अटावा में एक कमरे के मकान में रहता है। इसके बावजूद अमनदेव ने बॉक्सिंग के प्रति अपना जुनून कम नहीं होने दिया।

सेक्टर-42 का बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर उनके घर के नजदीक होने के कारण वह नियमित रूप से प्रशिक्षण ले सके। उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि बेहतर खेल सुविधाएं और समर्पित प्रशिक्षक प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं।

करियर की बड़ी उपलब्धि

अमनदेव ने वर्ष 2025 की जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। अब यू-19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में चयन उनके करियर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

अमनदेव सेक्टर-42 स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के बॉक्सिंग कोचिंग सेंटर में हेड कोच डॉ. भगवंत सिंह, सीनियर बॉक्सिंग कोच-कम-इंचार्ज यूथ अफेयर्स तथा सहायक कोच जय हिंद के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेते हैं। चंडीगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उनके चयन पर उन्हें, उनके माता-पिता और प्रशिक्षकों को बधाई दी है।

कोचिंग स्टाफ के प्रयासों की सराहना

खेल विभाग के निदेशक सौरभ कुमार अरोड़ा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अतुल ढकने और संयुक्त निदेशक खेल डॉ. महिंदर सिंह ने अमनदेव, उनके प्रशिक्षकों और माता-पिता को बधाई देते हुए विश्व चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कोचिंग स्टाफ के प्रयासों की भी सराहना की।

चंडीगढ़ एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव एवं पूर्व डीएसपी चारणजीत सिंह विर्क, डॉ. सीके जेरथ और एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सतीश चंद्र ने भी अमनदेव को बधाई दी।

एसोसिएशन ने हेड कोच डॉ. भगवंत सिंह, सहायक कोच पंकज चौहान, जय हिंद, अन्य कोचिंग स्टाफ, साथी खिलाड़ियों और अमनदेव के माता-पिता के सहयोग की सराहना की।