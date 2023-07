Chandigarh News चंडीगढ़ में ऑटो चालक और उसके साथी ने एक 58 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला मंदिर जाने के लिए लिफ्ट मांगने का इंतजार कर रही थी। आरोपित महिला को ऑटो में बैठकर सकेतड़ी मंदिर तक ले गए। महिला से किराया भी नहीं लिया। वहां महिला ने मंदिर में दर्शन किए और वापस आई तो आरोपित उसे ऑटो में बैठकर कर जबरन जंगल की तरफ लेकर गए।

चंडीगढ़ में ऑटो चालक और उसके साथी ने किया 58 वर्षीय महिला से दुष्कर्म, एक काबू और एक फरार

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। चंडीगढ़ में ऑटो चालक और उसके साथी ने एक 58 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित महिला को ऑटो से बाहर फेंक कर फरार हो गए। मामले में मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने ऑटो चालक आरोपित सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपित अरविंद फरार चल रहा है। महिला के पास नहीं थे किराए के पैसे जानकारी के अनुसार, महिला कैंबावाला एरिया से पंचकूला के सकेतड़ी मंदिर जाने के लिए किसी से लिफ्ट मांगने का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान ऑटो चालक अपने दोस्त के साथ महिला के पास आया। उसने महिला को सकेतड़ी छोड़ने के लिए बोलकर बैठने को कहा। इस पर महिला ने कहा कि उसके पास किराया देने के पैसे नहीं है। आरोपित महिला को जबरन जंगल की तरफ ले गए इसके बाद, इंसानियत का हवाला देकर आरोपित महिला को ऑटो में बैठकर सकेतड़ी मंदिर तक ले गए। वहां महिला ने मंदिर में दर्शन किए और वापस आई तो दोनों आरोपित उसे ऑटो में बैठकर कर जबरन जंगल की तरफ लेकर गए। आरोप है कि दोनों आरोपितों ने महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट की। इसमें महिला को चोट भी आई है।

Edited By: Aysha Sheikh