Asian Games 2026: गोल्ड जीतने वाली हरमनप्रीत कौर को एक करोड़ देगी पंजाब सरकार, CM मान ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टीम को बधाई दी है। भारतीय महिला टीम की कप्तानी करने वाली पंजाब की बेटी हरमनप्रीत कौर के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने विशेष खुशी जताते हुए उन्हें पंजाब सरकार की खेल नीति के तहत एक करोड़ रुपये की इनामी राशि से सम्मानित करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर पंजाब और पूरे देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि टीम की कप्तानी कर रही पंजाब की बेटी हरमनप्रीत कौर पर सभी को गर्व है। उन्होंने हरमनप्रीत कौर और पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी।

मान ने कहा कि पंजाब सरकार की खेल नीति के तहत स्वर्ण पदक विजेता हरमनप्रीत कौर को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। सरकार की ओर से यह सम्मान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने की नीति का हिस्सा है।

खिलाड़ियों के सम्मान पर जोर भगवंत मान सरकार इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और पंजाब का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करती रही है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में आयोजित सम्मान समारोह में भी पंजाब के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया था। क्रिकेट समेत विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से पुरस्कार राशि और सम्मान दिए गए हैं।

अब एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्वर्णिम उपलब्धि के बाद हरमनप्रीत कौर के सम्मान की घोषणा की गई है। हरमनप्रीत कौर पंजाब के मोगा जिले से संबंध रखती हैं और भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है।