पंजाब में 2026 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: जालंधर हॉकी स्टेडियम में इतिहास रचेंगे भारतीय सितारे

डिजिटल डेस्‍क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 को पंजाब लाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया है। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब जालंधर का ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

पंजाब की समृद्ध हॉकी विरासत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अकेले जालंधर के संसारपुर गांव ने ही 14 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और सात ओलंपिक पदक दिए हैं, जबकि मौजूदा भारतीय सितारे हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने इसी ऐतिहासिक मैदान से अपने खेल सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने पंजाबियों से अपील की कि वे टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने और भारतीय हॉकी में राज्य के बड़े योगदान का जश्न मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचें।

जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम से जारी एक वीडियो संदेश में 'आप' सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 को पंजाब लाकर इतिहास रच दिया है। मैं राज्य भर के हॉकी प्रेमियों से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों के साथ बड़ी संख्या में आएं और जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम तथा मोहाली के स्टेडियम में टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाएं।"

पंजाब के सांसद ने कहा, "जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खड़े होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि यह ऐतिहासिक मैदान, जिसने भारत के कुछ सबसे महान हॉकी सितारे, ओलंपियन और ओलंपिक पदक विजेता दिए हैं, आजादी के बाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों के कारण ही संभव हो सका है। यह पंजाब और इसकी समृद्ध हॉकी विरासत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।"

भारतीय हॉकी में पंजाब के बेमिसाल योगदान को उजागर करते हुए गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, "अकेले संसारपुर गांव ने ही 14 अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। इनमें से नौ ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, चार ने केन्या के लिए खेला और एक ने कनाडा का प्रतिनिधित्व किया। इस गांव ने सात ओलंपिक पदक भी दिए हैं। भारतीय हॉकी में पंजाब का योगदान बहुत बड़ा रहा है और हमारी खेल विरासत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जश्न मनाने की हकदार है।"

उन्होंने कहा, "एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में छह टीमें- भारत, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और बांग्लादेश हिस्सा लेंगी। मैं पंजाब के हर हॉकी प्रेमी और हर माता-पिता से अपील करता हूं कि वे अपने बच्चों को स्टेडियम में लेकर आएं, लाइव अंतरराष्ट्रीय हॉकी देखें और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। पंजाब के नौ खिलाड़ी इस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वे अपने गृह राज्य के पूर्ण समर्थन के हकदार हैं।"

भारतीय हॉकी के सितारों हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह का जिक्र करते हुए गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, "हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने इसी मैदान से अपना हॉकी सफर शुरू किया था। पेरिस ओलंपिक सहित बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, अब उन्हें उसी स्टेडियम में अपने घरेलू दर्शकों के सामने अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा जहां से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। यह पंजाब के लिए एक गौरवपूर्ण और भावुक पल है।"

'आप' सांसद ने आगे कहा, "हमारे राज्य में इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को लाने के लिए पंजाब के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। मैं टीम इंडिया को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हर पंजाबी से अपील करता हूं कि वे 27 अक्टूबर से स्टेडियमों में पहुंचकर गर्व, उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ स्टेडियम को भर दें। आइए दुनिया को दिखा दें कि पंजाब में हॉकी आज भी लोगों की रूह में बसती है।"