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जौली, गगन और नारंग पर भारी पड़े गुजराल; 661 वोट हासिल कर बने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Sat, 12 Sep 2026 11:45 AM (IST)

करीब डेढ़ साल के इंतजार के बाद चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन को नया प्रधान मिल गया है। एएस गुजराल ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की।

जिला बार एसोसिएशन का प्रधान चुने जाने के बाद जश्न मनाते एएस गुजराल व उनके साथी।

जिला बार एसोसिएशन का प्रधान चुने जाने के बाद जश्न मनाते एएस गुजराल व उनके साथी। 

HighLights

  1. एएस गुजराल चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के नए प्रधान बने।

  2. अभय जोशी उपाध्यक्ष और तेजविंदर गिल सचिव बने।

  3. पुष्पिंदर सिंह संयुक्त सचिव, प्रतीक गर्ग कोषाध्यक्ष चुने गए।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  करीब डेढ़ साल के इंतजार के बाद चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन को शुक्रवार को नया प्रधान मिल गया। जिला अदालत परिसर में हुए चुनाव के परिणाम देर रात घोषित किए गए।

अध्यक्ष पद पर एएस गुजराल ने 661 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने गगन अग्रवाल (450), रविंदर सिंह बस्सी उर्फ जौली (464) और सुनील नारंग (327) को पीछे छोड़ा।

वहीं, उपाध्यक्ष पद पर अभय जोशी ने बाजी मारी। जोशी को 1071 वोट पड़े जबकि उनके मुकाबले धर्मिंदर सिंह को 801 वोट मिले। जोशी 270 वोट से विजयी रहे। उन्होंने पहले राउंड से ही बढ़त बना ली थी। सचिव पद पर तेजविंदर सिंह गिल 1147 वोट हासिल कर विजयी रहे, जबकि नरेश कुमार को 733 वोट मिले।

ज्वाॅइंट सेक्रेटरी पद पर पुष्पिंदर सिंह ने बाजी मारी। उन्हें 836 वोट मिले। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर प्रतीक गर्ग ने 1043 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंद्वी पुनीत छाबड़ा को 867 वोट मिले।