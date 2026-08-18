गुजरात में AAP का बड़ा दांव, जेल में बंद विधायक वसावा के समर्थन में पहुंचे केजरीवाल और सीएम मान; नए समीकरण साधने की कवायद?

रोहित कुमार, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता गुजरात के डेडियापाड़ा से आप विधायक और प्रमुख आदिवासी नेता चैतर वसावा से जेल में मुलाकात करेंगे। वसावा फिलहाल पुराने मामले में सजा के बाद जेल में हैं।

आप के मुताबिक, चैतर वसावा ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों, सम्मान और कल्याण से जुड़े मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठाया है। इसी कारण वह गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। जेल में होने के बावजूद उनके समर्थकों और आदिवासी समुदाय के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है।

चैतर वसावा की राजनीतिक पकड़ का असर हाल में हुए नर्मदा जिला पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला। चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसके बाद पार्टी के भीतर वसावा की भूमिका और उनके जनाधार को लेकर चर्चा तेज हुई है। आप नेतृत्व का मानना है कि आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी की मजबूत होती पकड़ के पीछे वसावा की सक्रिय राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

केजरीवाल और भगवंत मान की वसावा से प्रस्तावित मुलाकात को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। गुजरात में आप आदिवासी क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेताओं का जेल में वसावा से मिलना उनके प्रति समर्थन और भरोसे का संदेश माना जा रहा है।