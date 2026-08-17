चंडीगढ़ में जन्मे अर्शदीप डांग ने रचा इतिहास, वर्ल्ड वॉर-2 के बाद ब्रिटेन में लड़ाकू पायलट बनने वाले पहले सिख

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जन्मे 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शदीप सिंह डांग ने ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में इतिहास रच दिया है। वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की वायुसेना में लड़ाकू पायलट के पंख हासिल करने वाले पहले सिख बन गए हैं। 14 अगस्त को उत्तरी वेल्स स्थित रॉयल एयर फोर्स वैली में आयोजित समारोह में उन्हें लड़ाकू पायलट के पंख प्रदान किए गए।

अर्शदीप सिंह डांग वर्ष 2021 में ब्रिटेन की वायुसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने वर्ष 2022 में अधिकारी प्रशिक्षण पूरा किया और इसके बाद कठिन उड़ान प्रशिक्षण से गुजरते हुए लड़ाकू विमान उड़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने जुलाई 2026 में पायलट पंखों की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की।

अर्शदीप ने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से गणित और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अधिकारी प्रशिक्षण पूरा किया। वर्ष 2023 में प्राथमिक उड़ान प्रशिक्षण लिया और वर्ष 2024 में लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के लिए चुने गए। अब वह अग्रिम लड़ाकू विमान उड़ाने से पहले करीब एक वर्ष का और कठिन प्रशिक्षण लेंगे।

मां और दादा से मिली प्रेरणा अर्शदीप ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया। उन्होंने बताया कि उनके दादा सरदार संतोख सिंह डांग का सपना था कि उनके पिता पायलट बनें। इसी सपने ने परिवार में विमानन के प्रति रुचि पैदा की।