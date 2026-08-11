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    पंजाब के राज्यपाल से मिले आर्मी चीफ, कमान संभालने के बाद पहली मुलाकात; क्षेत्रीय सुरक्षा और समन्वय पर चर्चा

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:09 PM (IST)

    थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। कमान संभालने के बाद यह उनकी पहली बैठक थी। इस दौरान नागरिक-सैन्य समन् ...और पढ़ें

    पंजाब लोक भवन पहुंचने पर थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ का स्वागत करते राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया।

    पंजाब लोक भवन पहुंचने पर थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ का स्वागत करते राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया।

    HighLights

    1. थल सेनाध्यक्ष ने राज्यपाल से पहली मुलाकात की।

    2. नागरिक-सैन्य समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई।

    3. पूर्व सैनिकों के कल्याण और सीमावर्ती परियोजनाओं पर विचार।


    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। सेना की कमान संभालने के बाद राज्यपाल के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी। 

    पंजाब लोक भवन में हुई बैठक में नागरिक-सैन्य समन्वय, क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं और पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह समेत सेना मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

    आर्मी चीफ ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़े नवीनतम घटनाक्रम और सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी दी। पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने राज्यपाल को राष्ट्र निर्माण के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता से अवगत कराया।

    समन्वय और भरोसा मजबूत करने पर जोर

    नागरिक-सैन्य मामलों के सलाहकार कर्नल जसदीप संधू ने कहा कि बैठक से क्षेत्र में नागरिक-सैन्य समन्वय को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सीमाओं पर शांति बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदाओं, बाहरी खतरों और अन्य संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। बैठक से दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास और भरोसा और मजबूत हुआ है।