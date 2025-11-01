यूपी से पंजाब में हथियारों की सौदेबाजी, चार बदमाश गिरफ्तार, पांच पिस्टल, कारतूस और नकदी बरामद, दो गाड़ियां जब्त

जागरण संवाददाता, मोहाली। हथियारों की सौदेबाजी में मोहाली पुलिस ने चार बदमाशों को दबोचा है। इनमें दो उत्तर प्रदेश से हथियार सप्लाई करने आए थे और दो वो हैं जिनको हथियार मिलने थे। बदमाशों से पांच पिस्टल, कारतूस, एक लाख 99 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। उनके दो वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। हथियारों से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का शक है।

एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि मुल्लांपुर एयरपोर्ट रोड पर पुलिस टीम गश्त पर थी। सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का रहने वाला दानवीर और बंटी नाम का शख्स पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई करने आए हैं। वह सफेद रंग की एक्सयूवी कार में सवार होकर मुल्लांपुर होते हुए खरड़ की ओर जा रहे थे। कृष्ण उर्फ हैप्पी गुर्जर और महाराष्ट्र निवासी सिकंदर शेख को हथियार देने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

यूपी और हरियाणा में छापेमारी दानवीर सिंह के खिलाफ हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हत्या, डकैती, एटीएम तोड़ने और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। वह पपला गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है और उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में सप्लाई करता था।