कोटकपूरा गोलीकांड में सस्पेंड रहे पंजाब के पूर्व ADGP उमरानंगल के बेटे के खिलाफ चार्जशीट, कैफे में की थी फायरिंग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 के चर्चित विलो कैफे फायरिंग मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस केस में पंजाब के रिटायर्ड एडीजीपी परमराज सिंह उमरानंगल (जोकि कोटकपूरा गोलीकांड में सस्पेंड रहे थे) के बेटे अंगद सुखराज सिंह धालीवाल का नाम है।

अंगद के खिलाफ 30 अक्टूबर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 61(2), 249(सी), 238 (सी) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस चलेगा। यह घटना 16 फरवरी 2025 की है जब सेक्टर-10 के विलो कैफे की छत पर फायरिंग हुई थी।

आरोपित ने हवा में गोली चला दी थी। कैफे के सीसीटीवी फुटेज में आरोपित अंगद को हथियार निकालते और फायर करते हुए देखा गया था।

घटना के बाद सेक्टर-3 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। हालांकि वह वारदात के बाद दुबई चला गया था।

आरोपित के देश से जाने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था और उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।