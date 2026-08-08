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    मोहाली में करंट लगने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत, घर का सामान लाने दुकान गई थी मानसी

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 11:09 PM (IST)

    मोहाली के नयागांव में एक दर्दनाक हादसे में 8 वर्षीय मानसी की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। वह दुकान से सामान लेने गई थी, पुलिस मामले की जांच कर रही ...और पढ़ें

    मोहाली में करंट लगने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत। फोटो जागरण

    मोहाली में करंट लगने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत। फोटो जागरण

    HighLights

    1. नयागांव में 8 वर्षीय मानसी की करंट लगने से मौत।

    2. दुकान से घर का सामान लेने गई थी बच्ची।

    3. पुलिस बिजली के प्रबंधों में खामी की जांच कर रही।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। नयागांव के विकास नगर के पास शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में बिजली का करंट लगने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान मानसी के रूप में हुई है। उसके पिता रविंदर मजदूरी का काम करते हैं।

    जानकारी के अनुसार मानसी विकास नगर के पास स्थित एक दुकान पर घर का सामान लेने गई थी। इसी दौरान वह बिजली की तार या किसी विद्युत उपकरण के संपर्क में आ गई और उसे जोरदार करंट लग गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बच्ची को संभाला और उसे तुरंत सेक्टर-16 स्थित अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    घटना के समय मानसी के पिता रविंदर काम पर गए हुए थे। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार को फोन कर हादसे की जानकारी दी। ठेकेदार ने रविंदर को सूचना दी, जिसके बाद वह काम छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचे।

    सूचना मिलने पर थाना नयागांव की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बिजली के प्रबंधों में क्या खामी थी और बच्ची करंट की चपेट में कैसे आई। जांच के आधार पर पुलिस की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।