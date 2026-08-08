मोहाली में करंट लगने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत, घर का सामान लाने दुकान गई थी मानसी

जागरण संवाददाता, मोहाली। नयागांव के विकास नगर के पास शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में बिजली का करंट लगने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान मानसी के रूप में हुई है। उसके पिता रविंदर मजदूरी का काम करते हैं।

जानकारी के अनुसार मानसी विकास नगर के पास स्थित एक दुकान पर घर का सामान लेने गई थी। इसी दौरान वह बिजली की तार या किसी विद्युत उपकरण के संपर्क में आ गई और उसे जोरदार करंट लग गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने बच्ची को संभाला और उसे तुरंत सेक्टर-16 स्थित अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।