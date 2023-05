SGPC अध्यक्ष धामी ने धमाकों के लिए पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा-'बनाएंगे खुद की टास्क फोर्स'

चंडीगढ़, एएनआई। पंजाब के अमृतसर में बुधवार की मध्य रात्रि में स्वर्ण मंदिर के पास एक बार फिर धमाका हुआ। पिछले पांच दिनों में हुआ ये तीसरा ब्लास्ट है। इन धामाको से जुड़े पांच आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।

गुरुवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एचएस धामी ने पंजाब में हो रहे धमाकों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने धमाकों के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। धामी ने कहा कि यह पंजाब सरकार की नाकामी है। हम अब अपनी खुद की टास्क फोर्स को मजबूत करेंगे। हम पुलिस से इस मामले की गहन जांच करने का आग्रह करते हैं।

#WATCH | This is the failure of the Punjab govt. We will strengthen our own task force now. We urge police to hold a thorough probe into the matter: HS Dhami, Pres, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee on three low-intensity explosions near Amritsar's Golden Temple in a week pic.twitter.com/r7Yj7uFJ05