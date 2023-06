Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह और उसके साथी नहीं हैं भूख हड़ताल पर, डिब्रूगढ़ जेल के अधिकारी ने की पुष्टि

चंडीगढ़, ऑनलाइन डेस्‍क: अमृतपाल सिंह और उसके साथी भूख हड़ताल पर नहीं हैं। इस बात की पुष्टि डिब्रूगढ़ के जेल अधिकारी ने की है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पत्‍नी ने दावा किया था कि अमृतपाल और उसके साथियों ने डिब्रूगढ़ जेल में भूखहड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अब जेल अधिकारी ने इस बात को खारिज कर दिया है।

खबर अपडेट की जा रही है...

Amritpal Singh, associates not on hunger strike, confirms Dibrugarh jail official

Edited video is available in video section on https://t.co/lFLnN4oaDV pic.twitter.com/SAHV24m3Qm