ड्रग्स के मुद्दे पर कल अमित शाह और मुख्यमंत्री भगवंत मान की अहम बैठक, अमृतसर में खोला जा सकता है NCB दफ्तर

ड्रग्स पंजाब में चिंता का विषय बना हुआ है। ड्रग्स की वजह से राज्य में रोजाना एक से दो व्यक्तियों की जान जा रही है। इसे लेकर पंजाब सरकार भी चिंतित है। कल अमित शाह और भगवंत मान की ड्रग्स के मुद्दे पर ही महत्वपूर्ण बैठक होनी जा रही है। इस बैठक में अमृतसर में एनसीबी दफ्तर खोलने पर भी चर्चा की जा सकती है।

ड्रग्स के मुद्दे पर कल अमित शाह और मुख्यमंत्री भगवंत मान की अहम बैठक

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। ड्रग्स के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्य मुद्दा ड्रग्स और राष्ट्रीय सुरक्षा है। पंजाब में ड्रग्स के विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने 18 जून को गुरदासपुर में भाजपा की रैली के दौरान चिंता व्यक्ति की थी। अमित शाह ने अमृतसर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री भगवंत मान से एनसीबी के दफ्तर को खोलने व सीमापार से आ रहे ड्रग्स को लेकर चर्चा कर सकते हैं। पंजाब में चिंता का विषय है ड्रग्स बता दें कि ड्रग्स पंजाब में चिंता का विषय बना हुआ है। ड्रग्स की वजह से राज्य में रोजाना एक से दो व्यक्तियों की जान जा रही है। इसे लेकर पंजाब सरकार भी चिंतित है। पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार अभियान तो चलाया जा रहा है लेकिन ड्रोन के जरिये पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रग्स के खेपों पर रोक नहीं लग पाई है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री भगवंत के साथ इन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे।

