कांग्रेस में गुटबाजी के बीच प्रताप बाजवा ने की राहुल गांधी से मुलाकात, पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर की चर्चा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच बुधवार को पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की है।

जानकारी अनुसार बाजवा ने विधायकों की चिंताओं और पार्टी में चल रहे मतभेदों के संबंध में राहुल गांधी को जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने उनसे पंजाब कांग्रेस के विधायकों से बैठक के लिए समय मांगा है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को ही बाजवा ने कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वेणुगोपाल के साथ बैठक की है। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह, सांसद डा. धर्मबीर गांधी, सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद शेर सिंह घुबाया के बीच भी बैठक हुई। बघेल के खिलाफ नारेबाजी पार्टी सूत्रों अनुसार पंजाब कांग्रेस के मामलों को लेकर अगले सप्ताह दिल्ली में हाईकमान की अहम बैठक हो सकती है। इसमें संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है।

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी का मुद्दा लगातार हाईकमान के सामने उठ रहा है। कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल पंजाब दौरे की रिपोर्ट हाईकमान को सौंप चुके हैं। उनके 10 दिवसीय दौरे के दौरान 18 जिलों में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों की ओर से बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ विरोध और नारेबाजी की गई थी।

राहुल गांधी की टीम पंजाब को लेकर अपना सर्वे भी कर चुकी सूत्रों के मुताबिक, वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले का विरोध कर रहे नेता एक बार फिर हाईकमान के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। वहीं, राहुल गांधी की टीम पंजाब को लेकर अपना सर्वे भी कर चुकी है।

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