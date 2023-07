"जाखड़ ने उस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा जिसने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी", सुनील पर भड़के अमरिंदर सिंह

Punjab Politics सुनील जाखड़ को पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि यह पहले से तय था। इसकी सिर्फ आधिकारिक घोषणा की गई है। वहीं उन्होंने सुनील पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों में जाखड़ परिवार को बहुत सम्मान दिया लेकिन उन्होंने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए पार्टी छोड़ दी।

"जाखड़ ने उस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा जिसने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी"- अमरिंदर सिंह

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया है। इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला है। सुनील जाखड़ को पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि यह पहले से तय था। इसकी सिर्फ आधिकारिक घोषणा की गई है, जबकि यह निर्णय लगभग डेढ़ साल पहले ही ले लिया गया था। सुनील जाखड़ पर भड़के वड़िंग वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों में जाखड़ परिवार को बहुत सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए पार्टी छोड़ दी। वड़िंग ने कहा कि जाखड़ ने उस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, जिसने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। वड़िंग ने चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद यह बात कही। बैठक के दौरान नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों और पंजाब के लोगों से जुड़े राज्य के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। आप पर लगाया प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी काडर, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में की जाने वाली पार्टी समर्थक गतिविधियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। वड़िंग ने आम आदमी पार्टी पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फोक्की मशहूरी वाली सरकार पंजाब के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वड़िंग ने आप सरकार पर भी साधा निशाना वड़िंग ने कहा कि आप ने अपने घोषणा पत्र में नशा मुक्ति, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, अवैध खनन, बेहतर शिक्षा, बेअदबी और सरकारी कर्ज जैसे एजेंडा रखे थे, लेकिन अब जब वह सभी मोर्चों पर बुरी तरह विफल हो गई है तो वह इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए शातिर रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। पहले आप ने पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी का निराधार मामला उठाया और अब अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए सुखजिंदर रंधावा का मामला उछाला है।

