बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मोहाली की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन कई दिनों से मैदान में अधिकारियों के साथ डटी हुई हैं। क्षेत्र में खतरनाक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया साथ ही सेना को भी अलर्ट रहने को कहने के लिए गृह विभाग से कहा है। मोहाली के खरड़ जीरकपुर डेरा बस्सी आदि इलाके बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं।

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़: जहां प्रबंधन की बात होती हैं वहां महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं होता है। प्रदेश में यह बात बाढ़ग्रस्त जिलों की डिप्टी कमिश्नर इस समय साबित कर रही हैं। प्रदेश में इस समय मोहाली, रोपड़, पटियाला, फाजिल्का और लुधियाना जिले बाढ़ की चपेट में हैं और यह भी अजीब संयोग है कि इन सभी जिलों की कमान महिला डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। इन सभी अधिकारियों ने इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मैदान में मोर्चा संभाला हुआ है। बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मोहाली की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन कई दिनों से मैदान में अधिकारियों के साथ डटी हुई हैं। क्षेत्र में खतरनाक स्थिति को देखते हुए उन्होंने एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया साथ ही सेना को भी अलर्ट रहने को कहने के लिए गृह विभाग से कहा है। मोहाली के खरड़, जीरकपुर, डेरा बस्सी आदि इलाके बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब के इन हलकों में भारी बारिश होने के साथ-साथ हिमाचल में भी भारी बारिश जारी है। इस कारण पानी इन्हीं इलाकों में आ रहा है। पटियाला में एसवाइएल नहर टूटने के कारण नीलम अस्पताल के मरीज हों या चितकारा यूनिवर्सिटी में फंसे बच्चे उन्हें निकालने के प्रबंधों की देखरेख वहां की डीसी साक्षी साहनी कर रही हैं। दरअसल मोहाली, फतेहगढ़ साहिब के पानी की निकासी पटियाला की ओर होने के कारण यहां दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने भी मैदान में मोर्चा संभाला हुआ है। रोपड़ की डीसी प्रीती यादव भी काफी सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं। बांध से पानी छोड़ने के कारण रोपड़ और सतलुज के इलाकों में बाढ़ आई हुई है। यही पानी लुधियाना जिले में भी आगे बढ़ रहा है और यहां पर डिप्टी कमिश्नर साक्षी मलिक अपने अधिकारियों के साथ लोगों की सहायता कर रही हैं। दूसरी ओर फाजिल्का की डीसी सेनु दुग्गल भी बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

