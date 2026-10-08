आईपैड खोलेगा पंजाब के बर्खास्त AIG हुंदल के राज, ANTF कराएगी फॉरेंसिक जांच; 22 अक्तूबर को अगली पेशी

जागरण संवाददाता, मोहाली। ड्रग्स से जुड़े मामले में बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हुंदल की भूमिका की जांच अब इलेक्ट्राॅनिक डाटा और वित्तीय रिकाॅर्ड तक पहुंच गई है। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने वीरवार को हुंदल को मोहाली की विशेष अदालत में पेश किया।

सुनवाई के दौरान जांच टीम ने बताया कि पूछताछ के दौरान हुंदल का आईपैड कब्जे में लिया गया है। अब इस डिवाइस की फॉरेंसिक जांच करवाकर उसमें मौजूद डाटा खंगाला जाएगा। एएनटीएफ ने अदालत से हुंदल के लोकर को सील करने और उसकी तलाशी लेने की अनुमति भी मांगी।

जांच एजेंसी का कहना है कि लोकर से मामले से जुड़े दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण सामग्री मिलने की संभावना है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हुंदल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उसे 22 अक्तूबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।

लॉकर में दस्तावेज तलाशेगी टीम पूछताछ के दौरान हुंदल से उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन को लेकर भी जानकारी जुटाई गई थी। इसी कड़ी में एएनटीएफ ने अदालत से उसके लॉकर को सील करने और उसकी तलाशी लेने की अनुमति मांगी है। टीम लोकर में रखे दस्तावेज और अन्य सामान की जांच करना चाहती है।

नए एनडीपीएस केस में हुई थी गिरफ्तारी राजजीत सिंह हुंदल को नए एनडीपीएस मामले में मोहाली अदालत परिसर से ही गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले वर्ष 2017 की एफआईआर नंबर-1 से जुड़े मामले में भी एएनटीएफ की जांच में उसकी भूमिका सामने आई थी। पुराने मामले में पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद अब नए केस में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।