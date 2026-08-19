हरियाणा में हैट्रिक के बाद सतीश पूनिया को पंजाब BJP की कमान, बूथ मॉडल से 117 सीटों पर खिलाएंगे कमल; पढ़ें खास इंटरव्यू

अनुराग अग्रवाल/रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब प्रभारी के लिए डॉ. सतीश पूनिया के रूप में ऐसा चेहरा चुना है, जिसकी पहचान केवल जातीय या क्षेत्रीय समीकरण साधने वाले नेता की नहीं, बल्कि संगठन खड़ा करने और चुनाव को बूथ स्तर तक ले जाने वाले नेता की है।

राजस्थान के प्रमुख जाट नेता डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब भाजपा का प्रभारी बनाए जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका हरियाणा की जीत का मॉडल रहा है। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सतीश पूनिया की अहम भूमिका रही, जिसने उन्हें पार्टी के रणनीतिकारों की पहली पंक्ति में ला खड़ा किया है। अब वह पंजाब भाजपा की चुनौतियों का चक्रव्यूह भी तोड़ेंगे।

बूथ जीता तो चुनाव जीता पूनिया का रणनीतिक सूत्र है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। हरियाणा भाजपा के प्रभारी रहते हुए डा. पूनिया ने इसे सफल साबित किया है। यहां उन्होंने बूथ और पन्ना स्तर की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया। एक पन्ना प्रमुख को मतदाता सूची के एक हिस्से की जिम्मेदारी देकर मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित करने की उनकी कार्यशैली का विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं था।

विस्तारकों की अवधारणा के जरिए ऐसे लोगों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया, जिनका उद्देश्य सीधे चुनावी राजनीति में उतरना नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना रहा है। अपने इसी हरियाणा माडल को वे पंजाब के चुनाव में धरातल पर उतारते दिखाई दे सकते हैं।

सैनी के साथ पूनिया के बेहतर तालमेल का मिलेगा लाभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में पिछले काफी समय से सक्रिय हैं। उनके साथ पूनिया का बेहतरीन तालमेल है, जिसे भाजपा पंजाब में उपयोगी मान सकती है। सैनी की राजनीतिक सक्रियता और पूनिया की संगठनात्मक शैली पंजाब में मिलकर काम करेगी।

पूनिया के लिए पंजाब में पांच बड़ी चुनौतियां -117 सीटों पर संगठन खड़ा कर कमजोर विधानसभा क्षेत्रों में बूथ और मंडल स्तर तक पार्टी को मजबूत करना।

-गुटबाजी पर नियंत्रण कर पुराने नेताओं, नए चेहरों और अलग-अलग खेमों में बेहतर तालमेल बनाना

-किसानों में पकड़ बना भाजपा की स्वीकार्यता को शहरों से बाहर गांवों और सिख मतदाताओं तक बढ़ाना।

-आप-कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को बेहतर मजबूत विकल्प बनाना

-गठबंधन के बिना सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में मजबूत उम्मीदवार और संगठन तैयार करना। पूनिया को इसलिए मिली पंजाब की जिम्मेदारी -संगठन से पूनिया का लंबा जुड़ाव भी पंजाब प्रभारी बनाए जाने के पीछे अहम कारण है। पूनिया ने राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया। इसके बाद भाजपा संगठन और युवा मोर्चा में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं।

-पूनिया सितंबर 2019 से मार्च 2023 तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने में नेतृत्व किया। -पूनिया जाट राजनीति में भी पकड़ रखते हैं और पड़ोसी राज्य से होने के नाते पंजाब इसका असर पड़ेगा।

-पूनिया 2024 में पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी बनाया गया था और प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद उनका संगठनात्मक कद और मजबूत हुआ।

-राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी भूमिका: 2026 में उन्हें राजस्थान से राज्यसभा के लिए भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली। आठ वर्षों में ही पूनिया का बढ़ा राजनीतिक कद राजस्थान में जन्मे सतीश पूनिया ने लंबे संगठनात्मक अनुभव के बाद 2018 में राजस्थान की आमेर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2019 में उन्हें राजस्थान भाजपा की कमान मिली। 23 मार्च 2023 तक वह प्रदेश अध्यक्ष रहे।