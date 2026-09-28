गमाडा के बाद TDI पर ED की बड़ी रेड, मोहाली में 15 सदस्यीय टीम सुबह से कर रही छापामारी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के दफ्तर में तीन दिन तक जांच के बाद अब ईडी की 15 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह मोहाली के सेक्टर-119 स्थित टीडीआई इंफ्राटेक लिमिटेड के दफ्तर पर छापामारी की। टीम सुबह से ही कार्यालय में दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है। कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ किए जाने की सूचना है।

ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब एजेंसी की टीमें पिछले दिनों मोहाली और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में लगातार जांच कर रही हैं। इससे पहले ईडी की टीमों ने गमाडा के कार्यालय में करीब तीन दिन तक जांच की थी। इस दौरान जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू), परियोजनाओं को मिली मंजूरियों और संबंधित वित्तीय दस्तावेजों की जांच की गई थी।