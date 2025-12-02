युवा क्रिकेटर Aditi ने भरा जोश, मैंने 200 की Strike Rate से रन बनाए, परिवार संग तो हर लड़की छू सकती बुलंदियां

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मैंने इंटर स्कूल अंडर-17 गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता में 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाएं हैं। गेंदबाजी भी अच्छी कर लेती हूं। ऐसा आप हर लड़की कर सकती है। परिवार का सहयोग मिले तो बेटियों के लिए जीवन में कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। कुछ इस तरह के विचार हरियाणा में रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित कार्मल काॅन्वेंट स्कूल के वार्षिक खेल दिवस पर हरियाणा की युवा क्रिकेटर अदिति श्योराण ने रखे। वह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची थीं।

केवल 15 साल की उम्र में स्टेट, नेशनल और बीसीसीआई स्तर की प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रतियोगिता में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली अदिति ने बच्चों में जमकर जोश भरा। अदिति चंडीगढ़ की तरफ से अंडर 15 और अंडर-19 बीसीसीआई टूर्नामेंट के अलावा स्कूल नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं। अदिति ने अपने खास अंदाज से बच्चों और अभिभावकों का दिल जीत लिया।

उन्होंने अभिभावकों से कहा कि अगर बच्चों को पढ़ाई और खेल में आगे बढ़ाना है तो मोबाइल से दूर रहना बहुत जरूरी है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। खेल सिर्फ मेडल नहीं जीवन में कड़ी मेहनत, एकजुटता और अनुशासन सिखाता है।

लड़कों के साथ खेलती थी क्रिकेटर क्रिकेटर अदिति चंडीगढ़ के कार्मल कान्वेंट स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा हैं। जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत ही कम उम्र में खेल की दुनिया में पहचान बनाई है। अदिति ने चंडीगढ़ प्रशासन की क्रिकेट अकादमी में लड़कों के साथ खेल कर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल देकर सम्मानित किया।

अदिति से ऑटोग्राफ के लिए बच्चों में जबरदस्त उत्साह इस मौके पर अदिति ने अभिभावकों से कहा कि वह हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों और अभिभावकों से खुलकर बातचीत की और बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। क्रिकेटर अदिति से ऑटोग्राफ लेने के लिए बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। महिलाओं ने भी काफी देर तक उनसे बातचीत कर बच्चों के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स लिए।