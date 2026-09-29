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चंडीगढ़ में 656 करोड़ गबन मामले में एक्शन, ट्राईसिटी में 14 जगहों पर ED की ताबड़तोड़ छापामारी

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 29 Sep 2026 03:36 PM (IST)

ईडी चंडीगढ़ ने ₹645 करोड़ के सार्वजनिक फंड गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 ठिकानों पर तलाशी ली।

चंडीगढ़ में 645 करोड़ रुपये के गबन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

चंडीगढ़ में 645 करोड़ रुपये के गबन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एआई जेनरेटेड तस्वीर।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ईडी चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 जगहों पर तलाशी की। यह जांच हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आदि के 645 करोड़ सार्वजनिक फंड के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है।

जांच हरियाणा पुलिस के फरवरी 2026 के एफआईआर पर आधारित है, जिसमें डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक खातों में गड़बड़ी पाई गई थी।

तलाशी मलिक ज्वेलर्स, केएलजी ज्वेल्स, एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वेलर्स, सुंदर ज्वेलर्स और बिचौलिये गौरव कंसल सहित ज्वेलरी फर्मों पर हुई। कथित गबन की रकम ज्वेलर्स के खातों से व्यापारिक लेनदेन दिखाकर लेयर्ड की गई और आईएएस अधिकारियों तक पहुंचाई गई।

सीबीआई ने पहले ही छह हरियाणा कैडर आईएएस समेत आरोपियों के खिलाफ तीसरा चार्जशीट दाखिल किया है। ईडी ने पहले 4 गिरफ्तार किए, 211 करोड़ की संपत्ति अटैच/जब्त की और 14 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की। नई तलाशियों से और सबूत मिले। जांच जारी है।