PU में एबीवीपी ने लहराया भगवा, युवाओं का भापा मूड; पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नए संकेत

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। पंजाब विधान सभा चुनाव से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार दूसरी बार अपनी जीत का परचम लहराया है।

चुनाव भले ही छात्र संघ के हो लेकिन भाजपा ने विरोधी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से पंजाब के युवा मतदाताओं के मूड का अंदाजा लगता है।

यूनिवर्सिटी में करीब 65 फीसदी छात्र पंजाब के विभिन्न जिलों व विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं। एबीवीपी के अंकित बिढान ने अपने निकटम प्रतिद्वंद्वी आप के छात्र संघ एएसएपी के आदिल बराड़ को 506 वोटों से हराया। अंकित को 3149 तो आदिल को 2637 वोट मिले। जबकि एनएसयूआई के प्रत्याशी गुरमन सिद्धू को 2263 वोट मिले।

छात्र संघ चुनाव में भाजपा की जीत से पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि 31 अगस्त को मतदान से ठीक एक दिन पहले एबीवीपी और शिरोमणि अकाली दल की इकाई सोई का गठबंधन हो गया था।

पंजाब में भले ही भाजपा अपने दम पर 117 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हो लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा ही इस आशंका में रहती हैं की चुनाव से पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन संभव है।

ऐसे में छात्र संघ चुनाव में दोनों पार्टियों का एक साथ आना इसे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, इस चुनाव को लेकर आप को खासी उम्मीदें थी। यही कारण हैं कि आप ने अपने सबसे युवा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को चुनाव की कमान सौंप रखी थी।

वहीं, आप ने छात्र संघ चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनाव परिणाम किसी झटके से कम नहीं हैं। क्योंकि एनएसयूआई प्रत्याशी गुरमन सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर आया। पंजाब कांग्रेस में खींचतान का असर दिखा पंजाब कांग्रेस में प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही खींचतान का असर भी इस बार छात्र संघ चुनाव में देखने को मिला। आंतरिक गुटबाजी में उलझे होने के कारण छात्र राजनीति में दखल रखने वाले नेता सक्रिय नहीं हुए।

जाखड़ ने लिखा-बदलाव की हवा का झोंका वहीं, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने एबीवीबी की जीत पर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा बदलाव की हवा का झोंका पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू हो गया है। एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में लगातार दूसरी जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है।

जेन-जी प्रदर्शन का नहीं दिखा असर नीट परीक्षा लीक होने के बाद दिल्ली में जिस प्रकार से जेन-जी ने प्रदर्शन किया उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि पीयू चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि चुनाव परिणाम ने सारे कयासों को गलत साबित कर दिया।