वोट के लिए धमकी के आरोप पर ABVP का पलटवार, PU छात्र संघ चुनाव में AAP के हस्तक्षेप का विरोध

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव से पहले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद मीत हेयर की ओर से वोट के लिए विद्यार्थियों के धमकाने के आरोप पर एबीवीपी पंजाब के प्रदेश मंत्री जसकरण सिंह भुल्लर ने शुक्रवार को करारा जवाब दिया है।

प्रेस काॅन्फ्रेंस कर भुल्लर ने मीत हेयर के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आम आदमी पार्टी पर ही छात्रसंघ चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। भुल्लर ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की ओर से अपने विधायक और सरपंचों को छात्रसंघ चुनाव में लगाया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों के माध्यम से छात्रों को फोन करवाए जा रहे हैं और बाद में एबीवीपी पर धमकी भरे फोन करवाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एबीवीपी पर आरोप लगाने से पहले आम आदमी पार्टी को अपने स्तर पर हो रही गतिविधियों का जवाब देना चाहिए।

छात्राओं को धमकी भरे संदेश भेजने का दावा एबीवीपी ने आरोप लगाया कि छात्राओं को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे जा रहे हैं। भुल्लर ने दावा किया कि छात्रों को एबीवीपी का समर्थन करने पर उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं छात्रसंघ चुनाव के माहौल को खराब कर रही हैं।