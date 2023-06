समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करने को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने आम आदमी पार्टी को घेरा हैं। शिअद का कहना है कि आप पार्टी यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पंजाबियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है पंजाब की आप इकाई यूसीसी लागू करने का फैसला सभी धार्मिक नेताओं से विचारों को ध्यान में रखने के बाद लागू करने का आह्वान कर रही है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शिअद ने AAP को घेरा, कहा- पंजाबियों को गुमराह कर रही मान सरकार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का समर्थन करने को लेकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने आम आदमी पार्टी को घेरा हैं। शिअद का कहना है कि आप पार्टी यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पंजाबियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, पंजाब की आप इकाई यूसीसी लागू करने का फैसला सभी धार्मिक नेताओं से विचारों को ध्यान में रखने के बाद लागू करने का आह्वान कर रही है। जबकि आप आलाकमान ने खुले तौर पर यूसीसी पर अपना समर्थन देने की घोषणा कर दिया है। शिअद के प्रवक्ता व पूर्व कैबिनेट मंत्री डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा ‘यह स्पष्ट है कि आप आलाकमान ने अपनी पंजाब इकाई, यहां तक कि सिख समुदाय को विश्वास में लिए बिना पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन करने का फैसला लिया है। इससे पता चलता है कि आप आलाकमान पंजाब में अपने मुख्यमंत्री के साथ साथ पंजाब की धार्मिक संस्थाओं का कितना सम्मान करती हैं। रामर्श करना भी जरूरी नहीं समझा जिन्होंने यूसीसी को समर्थन देने से पहले परामर्श करना भी जरूरी नहीं समझा।’ डाॅ. चीमा ने कहा, ''ऐसा लगता है कि आप के शीर्ष नेताओं को बचाने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ आदिवासियों के अधिकारों की बलि चढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अधिकारों का हनन करने का कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है''। अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान है डाॅ. चीमा ने यूसीसी की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए आप सासंद संदीप पाठक की भी निंदा की, जिन्होंने यूसीसी की जरूरत को उचित ठहराते हुए दावा किया था कि संविधान की अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान है और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि यूसीसी को समवर्ती सूची में रखा गया है और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के दोहरे रवैये को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री से तुरंत स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करते हुए डाॅ. चीमा ने कहा,‘आप आनंद मैरिज एक्ट का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसे भी यूसीसी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न धर्मों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की विरासत, विवाह और तलाक कानून भी प्रभावित होंगे, जिससे समाज में उथल-पुथल मच जाएगी, जो देश के हित में नहीं है।

