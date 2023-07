AAP ने चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर के लिए मांगी जगह, CM मान ने राज्यपाल को लिखा पत्र; UT प्रशासन पर लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय की जगह के लिए पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कई बार बैठकों और बातचीत में पार्टी कार्यालय के लिए संस्थागत जमीन मांगने और लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पत्र में BJP और SAD का भी जिक्र है।

AAP ने चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर के लिए मांगी जगह, CM मान ने राज्यपाल को लिखा पत्र

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब ने मंगलवार को राजधानी व यूटी चंडीगढ़ में आप पंजाब इकाई को कार्यालय की भूमि आवंटन के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा। आप पंजाब के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित को लिखे पत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राजनीतिक दल है जो इस साल अप्रैल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। पत्र में आगे लिखा गया कि पंजाब में पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और राज्य से सभी सात राज्यसभा सदस्य आप के हैं। चंडीगढ़ में भी 35 में से उनके पास 14 पार्षद हैं। लेकिन, कई बार बैठकों और बातचीत में पार्टी कार्यालय के लिए संस्थागत जमीन मांगने और लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। AAP ने पत्र में किया शिअद और भाजपा का जिक्र उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल, जो एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसके पास सेक्टर 28 में 3 एकड़ जमीन है। कांग्रेस को सेक्टर 15 में 1 एकड़ से अधिक जमीन आवंटित की गई है और भाजपा के पास सेक्टर 33 और 37 में दो भूखंड हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को कार्यालय के लिए जमीन देने के मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन बिल्कुल चुप है। इस चुप्पी का मतलब यह है कि यूटी प्रशासन पक्षपात कर रहा है या उसके कुछ गुप्त उद्देश्य हैं। पत्र में सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल से चंडीगढ़ में आप कार्यालय के निर्माण के लिए उपयुक्त भूखंड आवंटित करने का अनुरोध किया और उनसे यथाशीघ्र आवश्यक उपाय व कार्रवाई करने का आग्रह किया।

Edited By: Rajat Mourya