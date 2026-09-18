पंजाब में 'आप' का महा जनसंपर्क अभियान, 20 सितंबर से घर-घर जाएंगे पार्टी के 2.68 लाख कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब में एक विशाल राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान की घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बताया कि 20 सितंबर से शुरू होने वाले इस 'डोर-टू-डोर' अभियान के तहत 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य हर घर में पहुंचकर भगवंत मान सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को उजागर करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान व्यक्तिगत रूप से धुरी में इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही, आप 19 सितंबर को लुधियाना में अपना चुनाव प्रचार पैंफलेट जारी करेगी और पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू होगा, जो पूरे पंजाब में जमीनी स्तर पर एक सघन जनसंपर्क की शुरुआत करेगा।

सरकार के साढ़े चार साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मनीष सिसोदिया ने आप पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष अमनशेर सिंह शेरी कलसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भगवंत मान सरकार ने सत्ता में अपने साढ़े चार साल पूरे कर लिए हैं और 2022 में किए गए सभी चुनावी वादों को सफलतापूर्वक निभाया है। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर से राज्य के 2,68,553 बूथ कमेटी के सदस्य पंजाब भर में घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। पंजाब में कुल 25,332 बूथ हैं और यह जनसंपर्क अभियान पूरे राज्य की बूथ कमेटियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता घरों में जाकर बताएंगे कि मान सरकार ने उनके लिए क्या-क्या कार्य किए हैं।

किसान, शिक्षा और रोजगार पर सरकार का विशेष जोर किसानों, शिक्षा और निजी स्कूलों के मुद्दे पर बात करते हुए सिसोदिया ने बताया कि राज्य के किसानों को नहरी पानी और दिन के समय बिजली आपूर्ति का सीधा लाभ मिला है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं। सरकार ने निजी स्कूलों को अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने से रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं, व्यापारियों और महिलाओं को भी सरकार के कार्यों का भरपूर फायदा मिल रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि व्यापारियों को एक ईमानदार व्यवस्था मिली है।

सालाना 1.82 लाख रुपये का फायदा और विपक्ष पर निशाना सरकार की गारंटियों पर चर्चा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि मान सरकार ने बिजली और पानी से जुड़ी अपनी गारंटियां पूरी कर दी हैं, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के एक औसत परिवार को सालाना 1.82 लाख रुपये का लाभ हो रहा है। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों ने पंजाब को वित्तीय संकट की ओर धकेल दिया था और नशे की समस्या को फैलने दिया। डोर-टू-डोर अभियान के दौरान इन मुद्दों को भी जनता के सामने उठाया जाएगा ताकि लोग पुरानी सरकारों की विफलताओं और वर्तमान सरकार के काम के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ सकें।

सदस्यता अभियान और आप की चुनावी रणनीति अभियान की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताते हुए पंजाब प्रभारी ने कहा कि घर-घर जनसंपर्क के साथ ही पार्टी पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर एक सदस्यता अभियान भी शुरू करेगी। स्वयंसेवक सीधे लोगों से जुड़ेंगे और सरकार के कामकाज को उन तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान 19 सितंबर को लुधियाना में चुनाव अभियान का पैंफलेट जारी करेंगे और 20 सितंबर से धुरी में जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे।