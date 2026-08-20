चंडीगढ़ निगम की बैठक में जलभराव के मुद्दे पर हंगामा, राफ्टिंग बोट लेकर पहुंची आप; मेयर ने अफसरों को लगाई फटकार
बारिश के बाद चंडीगढ़ की सड़कों पर दो-तीन फीट पानी जमा होने और गाड़ियों के खराब होने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़कों पर किश्तियां चलाकर जलभराव की स्थिति उजागर किया।
HighLights
बारिश के दौरान डूब जाती हैं चंडीगढ़ की सड़कें।
दो से तीन फीट तक जमा हो जाता है पानी।
आप ने जलभराव की स्थिति को किया उजागर।
बलवान करिवाल, चंडीगढ़। बारिश के दौरान शहर की सड़कों पर दो से तीन फीट पानी जमा हो गया था। लोगों की गाड़ियां खराब हो गई थी। इसी मुद्दे पर वीरवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया।
आप कार्यकर्ताओं नगर निगम कार्यालय के बाहर राफ्टिंग बोट लेकर पहुंचे। कहा कि अब राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं।इसके बाद बैठक में आप ने जलभराव और टेबल एजेंडे चर्चा के लिए पेश न होने पर हंगामा किया।
निगम अफसर, कर्मचारी और मशीनरी को जिम्मेदार ठहराते हुए जवाब मांगा। वहीं, भाजपा के मेयर सौरभ जोशी ने मुद्दा गर्माने पर अफसरों को फटकार लगाई। मेयर ने कहा कि नगर निगम के अफसर बड़ी-बड़ी मशीनें होने का दावा करते हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों की मशीनें हैं तो क्या धूप-बत्ती करने के लिए रखी हैं। उन्होंने अफसरों को जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत दी और कहा कि लोगों की परेशानी का समाधान करने के लिए कुर्सी पर बैठाया है, न कि परेशानी बढ़ाने के लिए।