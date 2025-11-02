Language
    पीयू में धरना दे रहे छात्रों को आप सांसद मलविंदर का समर्थन, यूनिवर्सिटी प्रशासन और केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    पंजाब विश्वविद्यालय में धरना दे रहे छात्रों को आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग का समर्थन मिला है। सांसद ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और केंद्र सरकार पर छात्रों की मांगों को अनसुना करने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से छात्रों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है।

    पीयू के धरने पर बैठे छात्रों से बात करते आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को आनंदपुर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने समर्थन दिया है। रविवार को धरनास्थल पर पहुंचे कंग ने विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।

    कंग ने कहा कि शपथ पत्र का विरोध कर रहे छात्रों को अंडरटेकिंग देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। यह छात्रों को उनके अधिकारों के लिए परेशान करने जैसा है। विरोध जताना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अब वही अधिकार उनसे छीना जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट में शैक्षणिक, तकनीकी और फेलो सदस्यों की अहम भूमिका होती थी, लेकिन अब इन संस्थाओं की शक्तियां बेहद कम कर दी गई हैं।

    कहा कि सीनेट में सबसे ज्यादा भागीदारी पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, जहां बैठकर तमाम नीतिगत फैसले लिए जाते थे। अब यह प्रक्रिया खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी को बचाना सबकी जिम्मेदारी है, यह किसी पार्टीबाजी का मुद्दा नहीं है।

    उपराष्ट्रपति से मिला था आश्वासन, कोई कदम नहीं उठाया

    कंग ने कहा कि उपराष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान आश्वासन मिला था कि विश्वविद्यालय से जुड़ी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक नवंबर को पंजाब दिवस पर केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब से अलग करने की साजिश।

    छात्र और प्रोफेसर उठाएं आवाज

    उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी सवाल उठाए। कांग ने कहा कि अभिषेक डागर समेत छात्रों के मुद्दों पर पीयू प्रशासन आगे नहीं आ रहा, क्योंकि सारे फैसलों की कमान ऊपर बैठे लोगों के हाथ में है। यही असली तनाशाही है। पंजाब यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सभी छात्रों और प्रोफेसरों को आगे आना चाहिए।