'मां की पीड़ा को समझें...', AAP सांसद का बेअंत सिंह के हत्यारे जगतारा हवारा को पैरोल देने की CM मान की अपील का समर्थन

जागरण संवाददाता, मोहाली। जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील का समर्थन करते हुए आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग ने इसे राजनीति से अलग मानवीय संवेदना का विषय बताया है। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से अपील की कि मामले से जुड़े मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हवारा को अपनी बीमार और बुजुर्ग मां के साथ रहने के लिए 10 दिन की पैरोल देने की अपील की है। वह इस अपील का दिल से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग मां और उसके बेटे के रिश्ते को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।