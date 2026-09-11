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भगवंत मान सरकार बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून लाई, दोषियों को उम्रकैद और बेल नहीं: मनविंदर सिंह ग्यासपुरा

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Published: Fri, 11 Sep 2026 03:40 PM (IST)

आप विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने 2015 के बेअदबी और गोलीकांड मामलों पर भाजपा-अकाली सरकार पर तीखा हमला बोला, सुखबीर ...और पढ़ें

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डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने भाजपा-अकाली सरकार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम रहने का तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार की देखरेख में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी और बार-बार बेअदबी की घटनाएं हुईं, जिसके बाद पुलिस ने कोटकपूरा और बहबल कलां में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं।

उन्होंने कहा कि 2015 की घटनाएं आज भी पंजाबियों के दिलों में एक गहरा घाव हैं, क्योंकि अकाली दल बादल ने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में रहते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पंथ का इस्तेमाल किया। अब इस काले अध्याय के बावजूद, बेअदबी और गोलीकांड के मामलों में राजनीतिक रूप से बने रहने और पंजाब में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा-अकाली गठबंधन को फिर से खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं।

आप विधायक ने दावा किया कि पंजाब के लोग 2015 की बेअदबी और गोलीकांड के दोषियों को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि एसआईटी यह साफ करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था और कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह की मौत के लिए जवाबदेही तय करे। उन्होंने सवाल किया कि उस समय के गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल चोरी की घटना से अनजान होने का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि यह जानकारी उनके अपने ऑफिस तक पहुंच गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सीनियर पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे थे, तब सुखबीर सिंह बादल एक फाइव स्टार होटल में बैठे थे।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा, “1 जून 2015 को अकाली-भाजपा सरकार के समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी चोरी हो गए थे, लेकिन सरकार ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। उस समय के गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पूछताछ में एसआईटी को बताया था कि उन्हें इस चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि, इंटेलिजेंस विंग ने एक रिपोर्ट भेजी थी और सुखबीर बादल के पर्सनल सेक्रेटरी ने भी एसआईटी को बताया था कि इस घटना के बारे में जानकारी है। जब गृह मंत्रीके अपने ऑफिस को जानकारी मिल गई थी, तो वह अनजान कैसे रह सकते हैं?”

आप विधायक ने कहा कि चोरी के बाद भी, जब सितंबर 2015 में सिखों को उनके चोरी हुए गुरु को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाए गए थे, तब भी सरकार कार्रवाई करने में नाकाम रही। उन्होंने आगे कहा, “समय पर कार्रवाई न करने से अक्टूबर में अगली बेअदबी करने वालों की हिम्मत बढ़ी, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अवशेष सड़कों पर बिखरे मिले। इस घटना ने दुनिया भर के सिखों का दिल तोड़ दिया है।”

विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि कोटकपूरा में शांति से लोग जमा हुए थे, जहाँ अरदास और कीर्तन हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। विधायक ने कहा कि वह खुद उस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। उन्होंने कहा, “एसआईटी ने कोटकपूरा गोलीकांड केस में पहले ही चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें सुखबीर बादल, चरणजीत शर्मा, परमराज सिंह उमरानंगल और सुमेध सिंह सैनी पर कानूनी कार्रवाई चल रही है और वे अभी बेल पर बाहर हैं। एसआईटी के सामने मुख्य सवाल यह है कि गोलीकांड का ऑर्डर किसने दिया और शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के निर्देश किसने दिए।”

आप विधायक ने ध्यान दिलवाया कि 14 अक्टूबर को बहबल कलां में हुई घटनाएं और भी दुखद थीं, जहाँ दो नौजवान, कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह, शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस गोलीकांड में मारे गए थे। सुखबीर बादल ने बार-बार दावा किया है कि वह उस समय पंजाब में नहीं थे। लेकिन उनकी ज़मानत से जुड़े कोर्ट के कागज़ात बताते हैं कि सुखबीर बादल पंजाब में मौजूद थे और एक फाइव-स्टार होटल में रुके हुए थे। वहीं से चरणजीत शर्मा, परमराज सिंह उमरानंगल और सुमेध सिंह सैनी समेत सीनियर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे थे। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया और प्रदर्शनकारियों को हटाने के निर्देश किसने दिए। सुखबीर बादल ने खुद श्री अकाल तख्त साहिब के सामने इन घटनाओं में अपनी भूमिका को रोल कबूल किया था।

ज्ञानी रघबीर सिंह के एसआईटी को दिए बयान का ज़िक्र करते हुए विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल के श्री अकाल तख्त साहिब के सामने दिए गए कबूलनामे की डिटेल्स रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, “अगर यह एग्रीमेंट और दूसरे सबूत पहले से ही रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, तो उन्हें कोर्ट और एसआईटी के सामने क्यों नहीं पेश किया जाना चाहिए? ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पंजाब को यह जानने का हक है कि किसने ऑर्डर दिए और कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह की मौत के लिए कौन ज़िम्मेदार था।”

आप विधायक ने यह भी नोट किया कि अकाली दल और भाजपा के बीच प्रस्तावित नया गठबंधन दिखाता है कि दोनों पार्टियों ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक बार फिर केंद्र में भाजपा की सरकार है और सुखबीर बादल बेअदबी और कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह की मौत से जुड़े मामलों में राजनीतिक बचाव की उम्मीद कर रहे हैं। प्रस्तावित अकाली-भाजपा गठबंधन पंजाब या पंथ के हित में नहीं है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है और सुखबीर बादल इन मामलों में राजनीतिक बचाव चाहते हैं। सुखबीर बादल एक बार फिर राजनीतिक फ़ायदे के लिए पंजाब और पंथ के हितों से समझौता कर रहे हैं।”

विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने आगे कहा कि यह प्रस्तावित समझौता पंजाब में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की कोशिशों से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा, “किसान आंदोलन के दौरान, कृषि कानूनों के कारण 750 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, और सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए पंजाब के हितों से समझौता कर रहे हैं।”

आप विधायक ने कहा कि पंजाब के लोग एसआईटी की कार्रवाई पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और बेअदबी और दो युवा प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है और गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को आख़िरकार न्याय मिलेगा। न्याय का पहिया धीरे-धीरे चल सकता है, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा।”

उन्होंने जिक्र किया कि भगवंत मान सरकार ने बेअदबी के लिए सख़्त कानून लाकर सख़्त सज़ा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके तहत जमानत नहीं मिलेगी और सज़ा उम्रकैद हो सकती है। मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा, “जो लोग इस कानून से डरते हैं, वे इसके खिलाफ एतराज़ और रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ, पंजाब के हक के लिए लड़ने वाले सीनियर वकीलों और बुद्धिजीवियों ने इस कानून का सपोर्ट किया है और इसे सही माना है। भगवंत मान सरकार बेअदबी के लिए सख्त सज़ा दिलाने और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”