आप विधायक पठानमाजरा के बेटे की 'कुरमाई', मोहाली के जीरकपुर में कार्यक्रम, पंजाब के कई बड़े नेता हुए शामिल

संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के बेटे हरजशन ढिल्लों की तरनजीत सिंह विर्क की बेटी शुभनूर विर्क के साथ कुरमाई (सगाई) हुई। रिंग सेरेमनी में पंजाब के कई बड़े नेता शामिल हुए।

जीरकपुर में हुए इस कार्यक्रम में हरजशन और शुभनूर ने परिवार के सदस्यों और मेहमानों की मौजूदगी में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई।मेहमानों ने नव-मंगेतर जोड़े को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके सुखद भविष्य की कामना की।