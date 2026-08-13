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    आप विधायक पठानमाजरा के बेटे की 'कुरमाई', मोहाली के जीरकपुर में कार्यक्रम, पंजाब के कई बड़े नेता हुए शामिल

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:10 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के बेटे हरजशन ढिल्लों की शुभनूर विर्क से कुरमाई जीरकपुर में हुई। इस समारोह में पंजाब के कई बड़े नेता और परि ...और पढ़ें

    हरजशन ढिल्लों और शुभनूर विर्क कुरमाई की रस्में पूरी करते हुए।

    हरजशन ढिल्लों और शुभनूर विर्क कुरमाई की रस्में पूरी करते हुए।

    HighLights

    1. हरजशन ढिल्लों और शुभनूर विर्क कुरमाई की रस्में की पूरी।

    2. मोहाली के जीरकपुर में रिंग सेरेमनी संपन्न हुई।

    3. नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर साझा की तस्वीरें।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर (मोहाली)। सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के बेटे हरजशन ढिल्लों की तरनजीत सिंह विर्क की बेटी शुभनूर विर्क के साथ कुरमाई (सगाई) हुई। रिंग सेरेमनी में पंजाब के कई बड़े नेता शामिल हुए।

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    जीरकपुर में हुए इस कार्यक्रम में हरजशन और शुभनूर ने परिवार के सदस्यों और मेहमानों की मौजूदगी में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई।मेहमानों ने नव-मंगेतर जोड़े को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके सुखद भविष्य की कामना की।

    समारोह में पटियाला के पूर्व मेयर एवं कांग्रेस नेता संजीव बिट्टू ने भी शिरकत की। उन्होंने बाद में अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए जोड़े को बधाई दी।

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    आप की ओर से पूर्व मंत्री एवं समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा भी समारोह में पहुंचे। इसके अलावा पार्टी के विभिन्न जिला पदाधिकारी और संगठन से जुड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। 