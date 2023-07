AAP विधायक अमोलक सिंह और चंडीगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल के बीच बहस, वायरल हुआ वीडियो; कांग्रेस ने साधा निशाना

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। आम आदमी पार्टी के विधायक अमोलक सिंह और चंडीगढ़ पुलिस के एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के बीच बहस की वीडियो वायरल (AAP MLA Viral Video) हुई है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का कॉन्स्टेबल विधायक अमोलक पर धौंस दिखाकर धमकाने का आरोप लगा रहा है। जबकि विधायक अपनी कार में बैठकर कॉन्स्टेबल को बदसलूकी नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं।

इस वीडियो में विधायक कॉन्स्टेबल के मोबाइल पर हाथ मारते भी दिख रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट से जैतों विधानसभा सीट से अमोलक सिंह विधायक हैं। यह घटना कुछ दिन पहले सेक्टर-17/35 की डिवाइडिंग पर हुई थी। इस घटना के दौरान विधायक की पत्नी भी कार में मौजूद थीं। इस मामले में विधायक ने एसएसपी चंडीगढ़ को घटना की जानकारी देने की बात कही है।

चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, इस तरह की घटना उनके रिकॉर्ड में नहीं है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कार में बैठकर विधायक अमोलक बाहर खड़े ट्रैफिककर्मी से बहस कर रहे हैं। जबकि एक ट्रैफिक पुलिस का कॉन्स्टेबल उनके बीच में कार की गेट पर खड़ा होकर मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा है।

वायरल वीडियो में चंडीगढ़ पुलिस का कर्मी कह रहा है कि आप विधायक होंगे, लेकिन हम भी अपनी ड्यूटी पर हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी विधायक से पूछता है कि उसने क्या गलत कहा और कौन सी गाली निकाली है? इसके बाद फ्रंट सीट पर विधायक ने तमीज से बात करने की नसीहत दी। इसके बाद विधायक अमोलक सिंह ने पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन पर हाथ मारकर गिरा दिया।

Yet another abusive & unruly behaviour of @AamAadmiParty Mla Jaito Amolak Singh who’s seen abusing & misbehaving with a police officer of Chandigarh police. I’m shocked why @DgpChdPolice & Ssp Chandigarh are dithering to lodge Fir against such rouge politicians? Why will officers… pic.twitter.com/iZBfUpLJjC— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) July 24, 2023