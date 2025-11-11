AAP सरकार की पहल से पंजाब की नौकरशाही में बदलाव, महिला उपायुक्त गांव की महिलाओं को कर रहीं प्रेरित

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में महिलाएं राज्य के नौकरशाही कार्यबल का मुश्किल से 15-18 प्रतिशत है, और फील्ड पदों और ज़िला स्तर के प्रशासनिक पदों पर यह प्रतिनिधित्व और भी कम हो जाता है। हाल के रोज़गार आंकड़ों के अनुसार, भारत भर में सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी सिविल सेवाओं में लगभग 11-13 प्रतिशत है, पंजाब ऐतिहासिक रूप से इन राष्ट्रीय रुझानों को दर्शाता है। इस स्पष्ट लैंगिक अंतर को पहचानते हुए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने व्यवस्थित पारदर्शिता अभियान और जमीनी स्तर की पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य गांव की महिलाओं को प्रशासनिक करियर बनाने के लिए सशक्त बनाना है। सफल महिला अधिकारियों को प्रदर्शित करके और काम के अनुकूल माहौल बनाकर, सरकार उन लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को तोड़ने का काम कर रही है जिन्होंने प्रतिभाशाली ग्रामीण महिलाओं को सार्वजनिक सेवा से दूर रखा है।

आज पंजाब का ज़िला प्रशासन एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है, जहां गतिशील महिला उपायुक्त कई प्रमुख ज़िलों का नेतृत्व कर रही है। अमृतसर डीसी साक्षी सावनी, होशियारपुर डीसी कोमलप्रीत कौर, और मोहाली डीसी कोमल मित्तल महिला प्रशासकों की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जो न केवल इन पदों पर है बल्कि ज़मीनी स्तर पर शासन को फिर से परिभाषित कर रही है। मौजूदा सरकार के तहत उनकी नियुक्तियों ने पंजाब के हज़ारों गांवों की युवा महिलाओं को एक शक्तिशाली संदेश दिया है कि सत्ता के गलियारे अब केवल पुरुषों का डोमेन नहीं रह गए है। ये अधिकारी कई लाख की आबादी वाले ज़िलों का प्रबंधन करती है, राजस्व प्रशासन से लेकर आपदा प्रबंधन तक सब कुछ संभालती है, यह साबित करते हुए कि लिंग प्रभावी नेतृत्व के लिए कोई बाधा नहीं है।

डीसी साक्षी साहनी के नेतृत्व में, अमृतसर ज़िले ने विरासत संरक्षण के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्वरित विकास पहल देखी है। साहनी ने डिजिटल शासन अभियानों का नेतृत्व किया है जिसने राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाई है, जिससे आम नागरिकों, विशेष रूप से महिला संपत्ति मालिकों के लिए बिचौलियों के बिना भूमि दस्तावेजों तक पहुंच आसान हो गई है। उनके प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। ज़िले में कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी देखा गया है, महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के सबसे दूरदराज के गांवों तक पहुंचने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

डीसी कोमलप्रीत कौर ने होशियारपुर के प्रशासन में उल्लेखनीय ऊर्जा लाई है, जिसमें ग्रामीण विकास और कृषि आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गांवों में उनकी नियमित फील्ड विज़िट ने लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचे के मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद की है, टूटी सड़कों से लेकर खराब जल आपूर्ति प्रणाली तक। उनके कार्यकाल के दौरान, ज़िला प्रशासन ने ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता लागू करने के लिए पंचायतों के साथ मिलकर काम किया है, परियोजना आवंटन और प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की जा रही है। इस दृष्टिकोण ने न केवल भ्रष्टाचार को कम किया है बल्कि ज़्यादा महिलाओं को स्थानीय शासन में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है, यह जानते हुए कि उनकी आवाज सुनी और दर्ज की जाएगी।

डीसी कोमल मित्तल ने मोहाली के प्रशासन में तकनीकी-उन्मुख दृष्टिकोण लाया है, सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाया है। उनके नेतृत्व में, जिले ने विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किए है, सरकारी कार्यालयों में कई बार जाने की आवश्यकता को कम करते हुए—एक बाधा जो विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं और दूर के गांवों की महिलाओं को प्रभावित करती थी। उनके प्रशासन ने सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार, और महिलाओं की सुरक्षा चिंताओं के प्रति पुलिस की प्रतिक्रियाशीलता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इन उपायों ने आसपास के गांवों की युवा महिलाओं के लिए सरकारी सेवा को करियर विकल्प के रूप में अधिक व्यवहार्य और सुरक्षित बना दिया है।

जब पंजाब को मानसून के मौसम में गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ा, तो इन महिला डीसी ने अनुकरणीय संकट प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन किया। साक्षी साहनी ने अमृतसर में चौबीसों घंटे राहत अभियानों का समन्वय किया, व्यक्तिगत रूप से निकासी प्रयासों की निगरानी की और यह सुनिश्चित किया कि राहत शिविर महिलाओं और बच्चों के लिए गरिमा और सुरक्षा बनाए रखें। होशियारपुर में आशिका जैन ने संसाधन जुटाए, फसल क्षति को रोकने और प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम किया। मोहाली में कोमल मित्तल के सक्रिय दृष्टिकोण में निवारक उपाय और वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली शामिल थी जिसने बाढ़ के प्रभाव को न्यूनतम किया। आपात स्थिति के दौरान उनका शांत, निर्णायक नेतृत्व प्रभावी आपदा प्रबंधन में केस स्टडी बन गया है।

आप सरकार की पारदर्शिता पहल—जिसमें सार्वजनिक सुनवाई, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, और जिला प्रशासनों द्वारा नियमित सोशल मीडिया अपडेट शामिल है—ने आम नागरिकों के लिए सरकारी कामकाज को रहस्यमुक्त कर दिया है। ये महिला डीसी जनता दरबार (सार्वजनिक सुनवाई) में सबसे आगे रही है जहां ग्रामीण, विशेष रूप से महिलाएं, बिना किसी डर या नौकरशाही परेशानी के सीधे अपने मुद्दे प्रस्तुत कर सकती है। शासन को दृश्यमान और जवाबदेह बनाकर, इन अभियानों ने ग्रामीण परिवारों को दिखाया है कि सरकारी कार्यालय सुरक्षित, सम्मानजनक कार्यस्थल हैं जहां योग्यता कनेक्शन से अधिक मायने रखती है। इन महिला अधिकारियों के दूरदराज के गांवों में जाने, समस्याओं को सुनने और समाधान देने की कहानियों ने अनगिनत युवा महिलाओं को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया है।