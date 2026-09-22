'गुलजार सिंह ने नहीं लिया हरपाल चीमा का नाम', आप सांसद संजय सिंह का दावा, बीजेपी-अकाली दल और कांग्रेस को घेरा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बदनाम करने के लिए साजिश रच रही भाजपा, अकाली और कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिस जग्गा सिंह को भाजपा अपना ‘‘भाई’’ बता रही है, वह नशा तस्कर है और उस पर एनडीपीएस समेत 9 केस दर्ज हैं, जबकि मोहन जीत सिंह पर भी 8 केस दर्ज हैं।

विपक्ष दलों ने गुलजार सिंह पर भी दबाव बनाकर ‘‘आप’’ के खिलाफ बयान दिलवाया। ये लोग पंजाब को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आज जब भगवंत मान सरकार अभियान चलाकर अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें में लाए गए नशे का खात्मा कर रही है तो इसे रोकने के लिए सभी एकजुट हो गए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब को बदनाम करने की भाजपा, कांग्रेस और अकाली की साजिश को सफल नहीं होने देगी।

सोमवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल मिलकर एक गहरी साजिश रच रहे हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार जो मुहिम चला रही है, उसे कैसे बदनाम किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, कैसे रोका जाए और पंजाब नशे के लिए पूरी दुनिया में कैसे बदनाम हो, इसकी पूरी साजिश रची जा रही है।

संजय सिंह ने बताया कि इस साजिश के तीन पात्र हैं- जग्गा सिंह, मोहनजीत सिंह और गुलजार सिंह। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल बिना सच जाने और बिना कुछ पड़ताल किए इन लोगों का सहारा लेकर और इनके पीछे खड़े होकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ ऊटपटांग बयान दे रहे हैं और अभियान चला रहे हैं।

संजय सिंह ने बताया कि जिस जग्गा सिंह को भाजपा और कांग्रेस एक क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं और कह रही हैं कि वह नशे के खिलाफ मुहिम चला रहा था जिससे मजबूर होकर उसने जहर खा लिया, उस जग्गा सिंह के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं। इन 9 में से चार मुकदमों में वह दोषी करार दिया जा चुका है और उस पर रेप, अपहरण और नशे की तस्करी के मामले भी दर्ज हैं।

पंजाब में बीजेपी खुलकर नशा तस्करों के साथ खड़ी है।



जिस जग्गा सिंह पर NDPS, एक्साइज और रेप समेत 9 FIR हैं, 4 मामलों में सजा भी हो चुकी है, उसको BJP “हमारा भाई” कह रही है।



भगवंत मान सरकार नशा माफिया पर कार्रवाई कर रही है, इसलिए BJP को दर्द हो रहा है। https://t.co/XeNbUssFam — Manish Sisodia (@msisodia) September 21, 2026 दो ग्राम पंचायतों ने बाकायदा नशे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था जिससे इसका धंधा नहीं चल पा रहा था क्योंकि यह खुद नशे के धंधे में शामिल रहा है। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल इसे क्रांतिकारी बताकर प्रचारित कर रहे हैं कि सरकार इसका उत्पीड़न कर रही है। संजय सिंह ने बताया कि दूसरा व्यक्ति मोहनजीत सिंह है, जिसने मुख्यमंत्री भगवंत मान को काला झंडा दिखाया था। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल पूरी मुहिम चला रहे हैं कि काला झंडा दिखाने मात्र से इस नशे के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा को बुरी तरह पीटा गया, जबकि हकीकत यह है कि मोहनजीत सिंह के ऊपर आठ एफआईआर दर्ज हैं।

संजय सिंह ने बताया कि तीसरा नाम गुलजार का है, जिसके बारे में कहा गया कि उसने मंत्री हरपाल सिंह चीमा की वजह से अपनी जान दे दी। हकीकत यह है कि पंजाब में विपक्ष की पार्टियों ने गुलजार से तब तक वीडियो बनवाया और उसे गाड़ी में लेकर घूमते रहे, जब तक उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे दिया।

'गुलजार सिंह ने नहीं लिया हरपाल चीमा का नाम', आप सांसद संजय सिंह का दावा, बीजेपी-अकाली दल और कांग्रेस को घेरा गुलजार सिंह ने हरपाल सिंह चीमा का नहीं किया जिक्र गुलजार ने पहले जो वीडियो बनाया, उसमें उसने हरपाल सिंह चीमा या आम आदमी पार्टी का कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन बाद वाले वीडियो में उसने हरपाल सिंह चीमा का नाम लिया। इसका मतलब है कि विपक्षी पार्टियों ने दबाव बनाकर उसका इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसकी यह हालत हुई।

संजय सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल से कहना चाहता हूं कि ऐसी घिनौनी सियासत मत करिए और बेबुनियाद झूठा आरोप लगाकर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से अभियान चला रही है और नशा खत्म कर रही है।

मैं अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के शासन को भी जानता हूं, जब ड्रग्स के माफियाओं का रिश्ता अकाली दल और भाजपा के नेताओं के साथ था। अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर पंजाब में नशे का कारोबार किया और गांव-गांव में नशा पहुंचाने का पाप किया।

इंटर में पढ़ने वाले बच्चे ड्रग्स की चपेट में: संजय सिंह संजय सिंह ने याद दिलाया कि इन पार्टियों के शासन में ड्रग्स का कारोबार फलता-फूलता रहा और सरकारें नशे के कारोबारियों को संरक्षण देती थीं। हमने पंजाब में वह दौर भी देखा है जब अकाली दल और भाजपा की सरकार में हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे ड्रग्स के कारण मर गए।

इन पार्टियों ने पूरे पंजाब को नशे में झोंकने का काम किया और अब जब हमारी सरकार इसके खिलाफ काम कर रही है, तो अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस बेचौन होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक हो गए हैं।

संजय सिंह ने बताया कि भाजपा शासित गुजरात में अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। यह बात केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए कह रही है। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस ड्रग्स के धंधे में पकड़े गए लोगों की जमानत का विरोध किया था। एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए शपथ पत्र में लिखा था कि गुजरात में अडानी के पोर्ट पर जो 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, उसका पैसा पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रशिक्षित करने में खर्च होता है।

ड्रग्स का पैस प्रशिक्षण के लिए होता है इस्तेमाल: संजय सिंह संजय सिंह ने भाजपा से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के पोर्ट से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए लिखित एफिडेविट देकर कहा था कि इन लोगों को बेल मत दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़े अपराधी हैं और इस ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल होता है।

संजय सिंह ने याद दिलाया कि पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी वही हैं जिन्होंने पुलवामा और पहलगाम का कांड किया और हमारी बहनों के माथे का सिंदूर उजाड़ा। भाजपा के लोग इतना बड़ा पाप का गिरोह चलाते हैं और उनका सबसे करीबी दोस्त उस धंधे में शामिल है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर इसकी जांच हो जाए, तो अडानी के साथ हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक एक बहुत बड़ा गिरोह निकलकर सामने आएगा और बहुत से लोगों को जेल जाना पड़ेगा। भाजपा पूरे देश भर में इतना बड़ा ड्रग्स का धंधा चला रही है।

गुजरात में शराब से मारे गए 100 लोग: संजय सिंह संजय सिंह ने कहा कि जिस गुजरात के अंदर शराब बैन है और उस पर पूरी तरह प्रतिबंध है, उसी गुजरात में जहरीली शराब पीकर 100 लोग मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नबीन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला।

बगल में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 105 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, लेकिन किसी भी भाजपा नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए भाजपा के लोग पंजाब को बदनाम करने की कोशिश मत करें, क्योंकि पूरा देश उन्हें जानता है और पूरे देश में उन्हें बेनकाब किया जाएगा।

संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स के धंधे का कारोबार अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस ने ही चलाया है। अगर किसी पार्टी ने इसके खिलाफ सही मायने में कार्रवाई की है, तो वह आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार है।