चंडीगढ़ निगम में एजेंडा पास कराने के नाम पर पैसों के लेन-देन का आरोप, AAP ने डीजीपी से की FIR की मांग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम में एजेंडा पास कराने के नाम पर पैसों के लेनदेन का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने मोर्चा खोल दिया है।

वीरवार को आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजय पाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मुलाकात कर शिकायत सौंपी। पार्टी ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल में आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजय पाल सिंह, कोर कमेटी चेयरमैन प्रेम गर्ग, पार्टी ऑब्जर्वर विनीत वर्मा, पूर्व मेयर कुलदीप धाल्लोर, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हरदीप बुटेरला और मुख्य प्रवक्ता योगेश ढींगरा शामिल रहे। आप नेताओं ने शिकायत में सेक्टर-40 से जुड़े 25 लाख रुपये के मामले को प्रमुखता से उठाया।

पार्टी के अनुसार शनिवार शाम एक व्यावसायिक इमारत के बाहर हुए विवाद के दौरान मनीमाजरा निवासी आईटी प्रोफेशनल नारायण ओझा ने एजेंडा पास कराने के लिए कथित तौर पर दिए गए 25 लाख रुपये वापस करने की मांग की थी।

शिकायत में भाजपा पार्षद गुरबक्श रावत के पति की ओर से कथित तौर पर दिए गए उस बयान का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 25 लाख रुपये में से पांच लाख रुपये को उनका हिस्सा बताया गया था। आप ने पूरे मामले में लेनदेन से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

इसके अलावा पार्टी ने 80 लाख रुपये के कथित लेनदेन से संबंधित वायरल ऑडियो का मामला भी डीजीपी के सामने उठाया। आप नेताओं ने ऑडियो की मूल रिकॉर्डिंग सुरक्षित कराकर उसकी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की। पार्टी के मुताबिक ऑडियो में कथित लेनदेन, मार्केट एसोसिएशन, मारपीट और पुलिस अधिकारियों से जुड़े कथित संबंधों की भी गहन जांच होनी चाहिए।

आप ने निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी की सीधी निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जांच विजिलेंस विभाग या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जानी चाहिए।