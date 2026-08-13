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    सुखबीर बादल पर हमले की AAP नेता बलतेज पन्नू ने की निंदा, कहा- गुरुद्वारे में हिंसा की कोई जगह नहीं

    By Ramanjit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:33 PM (IST)

    आप नेता बलतेज पन्नू ने तख्त श्री हजूर साहिब में सुखबीर बादल पर हुए हमले की निंदा की, जोर देकर कहा कि गुरुद्वारों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्हो ...और पढ़ें

    सुखबीर बादल पर हमले की आप ने की निंदा, गुरुद्वारे में हिंसा अस्वीकार्य

    सुखबीर बादल पर हमले की आप ने की निंदा, गुरुद्वारे में हिंसा अस्वीकार्य

    HighLights

    1. आप नेता बलतेज पन्नू ने हमले की निंदा की।

    2. गुरुद्वारों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं।

    3. 2015 बेअदबी घटनाओं का दर्द समझने की जरूरत।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने आज तख्त श्री हजूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, खासकर गुरुद्वारा साहिब में।

    पन्नू ने कहा कि किसी भी धार्मिक संस्था में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और गुरुद्वारों की पवित्रता और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।

    इसके साथ ही, बलतेज पन्नू ने कहा, 'शिरोमणि अकाली दल (बादल) को 2015 की बेअदबी की घटनाओं को लेकर सिख समुदाय में अभी भी मौजूद भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अकाली दल ने पंथ के नाम पर वोट मांगकर पांच बार सरकार बनाई, लेकिन उसकी सरकार के दौरान 2015 में कई जगहों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं।'

    पन्नू ने कहा, 'जब लोग बेअदबी के खिलाफ शांति से विरोध करने निकले, तो उन पर पानी की बौछारें की गईं और गोलियां भी चलाई गईं, जिसमें दो सिखों की जान चली गई।' उन्होंने कहा, 'उन घटनाओं का दर्द और गुस्सा आज भी सिखों के मन में है। इस भावना को समझने की ज़रूरत है।'