सुखबीर बादल पर हमले की AAP नेता बलतेज पन्नू ने की निंदा, कहा- गुरुद्वारे में हिंसा की कोई जगह नहीं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने आज तख्त श्री हजूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, खासकर गुरुद्वारा साहिब में।

पन्नू ने कहा कि किसी भी धार्मिक संस्था में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और गुरुद्वारों की पवित्रता और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, बलतेज पन्नू ने कहा, 'शिरोमणि अकाली दल (बादल) को 2015 की बेअदबी की घटनाओं को लेकर सिख समुदाय में अभी भी मौजूद भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। अकाली दल ने पंथ के नाम पर वोट मांगकर पांच बार सरकार बनाई, लेकिन उसकी सरकार के दौरान 2015 में कई जगहों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं।'