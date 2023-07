Punjab: आप के मुख्य प्रवक्ता ने अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा- अंसारी के लिए कोर्ट में महंगे वकील क्यों किए?

Punjab News आप के मुख्य प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल किया कि जब कैप्टन मुख्तार अंसारी को जानते ही नहीं थे तो उसे दो साल तक पंजाब में पनाह क्यों दी? कंग ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को पनाह देने के लिए जानबूझकर एक छोटे केस में फंसा कर उत्तर प्रदेश से पंजाब लाया गया था।

आप के मुख्य प्रवक्ता ने अमरिंदर पर साधा निशाना, कहा- अंसारी के लिए कोर्ट में महंगे वकील क्यों किए?

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। मुख्तार अंसारी मामले पर आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल करते हुए कहा कि जब कैप्टन मुख्तार अंसारी को जानते ही नहीं थे तो उसे दो साल तक पंजाब में पनाह क्यों दी? कंग ने कैप्टन से सवाल किया कि जब कैप्टन का मुख्तार अंसारी से कोई लेना-देना नहीं था तो उनकी सरकार के दौरान उसके बच्चे को वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे दी गई? उसके लिए सरकारी खर्च पर कोर्ट में महंगे वकील क्यों रखे गए? कंग ने लगाए आरोप कंग ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को पनाह देने के लिए जानबूझकर एक छोटे केस में फंसा कर उत्तर प्रदेश से पंजाब लाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार उसे वापस बुलाने की मांग की थी, लेकिन सरकार इस मामले को जानबूझकर टालती रही। उसे जेल में फाइव स्टार सुविधाएं मुहैया कराई गई। सरकारी खजाने से मुख्तार पर खर्च हुए पैसे वसूलेगी सरकार उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेंगे। सभी लोगों पर मान सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी और सरकारी खजाने से मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए पैसे वसूलेगी। इस मामले में शामिल कोई भी लोग अब बच कर निकल नहीं सकतें। उन्हें हर हाल में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

Edited By: Aysha Sheikh