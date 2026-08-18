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AAP ने चंडीगढ़ में किया संगठन का विस्तार, अंजू कत्याल और जसविंदर कौर को बनाया उपाध्यक्ष

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:48 PM (IST)

आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने संगठन का विस्तार करते हुए अंजू कत्याल और जसविंदर कौर को मेन विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी।

आम आदमी पार्टी में नए प्रतिनिधियों का स्वागत करते प्रभारी जरनैल सिंह व अन्य।

आम आदमी पार्टी में नए प्रतिनिधियों का स्वागत करते प्रभारी जरनैल सिंह व अन्य।

HighLights

  1. अंजू कत्याल और जसविंदर कौर आप उपाध्यक्ष नियुक्त।

  2. चंडीगढ़ आप ने संगठन में किया बड़ा विस्तार।

  3. पार्टी को मजबूत करने और समन्वय बढ़ाने का लक्ष्य।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) चंडीगढ़ ने संगठन में विस्तार करते हुए अंजू कत्याल और जसविंदर कौर को पार्टी की मेन विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

पार्टी की ओर से मंगलवार को जारी घोषणा के अनुसार अंजू कत्याल को चंडीगढ़ आप की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी है।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष अंजू कत्याल ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए संगठन को और मजबूत किया जाएगा।

जारी घोषणा पत्र पर आप चंडीगढ़ के प्रभारी जरनैल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह और महासचिव ओंकार सिंह औलख के हस्ताक्षर हैं। पार्टी ने जसविंदर कौर को भी मेन विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।

आप चंडीगढ़ के इस संगठनात्मक फेरबदल को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई नियुक्तियों से पार्टी के स्थानीय संगठन को और सक्रिय एवं मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने की उम्मीद है।