AAP ने चंडीगढ़ में किया संगठन का विस्तार, अंजू कत्याल और जसविंदर कौर को बनाया उपाध्यक्ष

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) चंडीगढ़ ने संगठन में विस्तार करते हुए अंजू कत्याल और जसविंदर कौर को पार्टी की मेन विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

पार्टी की ओर से मंगलवार को जारी घोषणा के अनुसार अंजू कत्याल को चंडीगढ़ आप की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी है।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष अंजू कत्याल ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन की मजबूती और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए संगठन को और मजबूत किया जाएगा।