Manipur Violence: चंडीगढ़ में 'आप' का हल्लाबोल; कैबिनेट मंत्री कटारूचक्क ने संविधान को लेकर कही यह बड़ी बात

Protest against Manipur Violence चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की तरफ से मणिपुर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा कि मणिपुर मामले में सब को एकजुट होने की जरुरत है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क देश के संविधान को असुरक्षित बताया। साथ ही एकजुट होकर इस मामले में महिलाओं के लिए आवाज उठाने की बात कही है।

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मणिपुर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन

