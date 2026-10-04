मोहाली एयरपोर्ट रोड पर चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान; धमाकों से दहल उठा इलाका

जागरण संवाददाता, मोहाली। एयरपोर्ट रोड पर सेक्टर-82 के पास रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क पर चल रही महिंद्रा टीयूवी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार के मालिक जीरकपुर निवासी महिंदर कुमार समय रहते वाहन से बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई।

जानकारी के अनुसार महिंदर कुमार अपनी कार में जा रहे थे।

इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उन्हें कार से धुआं निकलने के बारे में बताया। महिंदर कुमार ने तुरंत कार को सड़क किनारे रोक दिया। कार रुकते ही उसमें अचानक आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते वाहन आग की लपटों में घिर गया।

नकदी और मोबाइल भी जलकर राख बताया जा रहा है कि कार के अंदर मोबाइल फोन, कुछ जरूरी दस्तावेज और एक पर्स भी था। पर्स में करीब 15 से 20 हजार रुपये की नकदी होने की बात कही जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में रखा सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला।